Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
Les detencions s'han practicat aquesta setmana entre Manresa i Sant Fruitós de Bages i aquest dissabte passaran a disposició judicial
Els Mossos van trobar el cos de la víctima, amb inicials J. L., a finals de febrer, en la casa de l'antiga colònia minera de Vilafruns on residia
Regió7
Els Mossos han detingut cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb la mort violenta d’un home a Balsareny el passat 25 de febrer. Les detencions s'han practicat aquesta setmana entre Manresa i Sant Fruitós de Bages i està previst que aquest dissabte passin a disposició judicial. Els Mossos els relacionen amb el crim que va tenir lloc a la colònia Vilafruns, on Jordi L., de 51 anys, va ser trobar sense vida i amb signes de violència al seu domicili. La investigació continua sota secret de sumari i, de moment, la policia no ha confirmat quina relació tenien els detinguts amb la víctima.
Els fets van tenir lloc el passat 25 de febrer a la nit. Després que un familiar donés l’avís perquè no podia localitzar el seu parent, un ampli desplegament policial es va desplaçar fins al seu domicili, una de les cases de l’antiga colònia minera de Vilafruns, on van localitzar el seu cos sense vida.
Tot indica que la víctima hauria mort a conseqüència de les lesions que li van ocasionar diversos cops amb un objecte contundent. A més, els investigadors van observar que l'autor o els autors del crim havien immobilitzat l'home, que era veí de la població, com la seva família directa.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la defunció de l'home al mateix lloc dels fets. La DIC, per la seva banda, va obrir una investigació per esclarir les circumstàncies, així com les causes de la mort. Per això, l'endemà de trobar la víctima, la policia científica va estar inspeccionant l'interior de l'immoble, van consultar diferents veïns de la colònia i els van demanar de veure les gravacions de les seves càmeres de seguretat per tenir algun fil a estirar.
J. L. vivia sol en el que havia estat el domicili familiar, on havia residit des que era petit. Amb el pas dels anys l'antiga colònia minera ha anat perdent vida i habitants, però encara hi viuen una vintena de persones. Veïns consultats per aquest diari asseguraven que la nit que va tenir lloc el crim no van sentir res sospitós, cap signe d'alguna disputa o discussió violenta que hagués pogut desembocar en la mort del veí. De fet, explicaven que es van assabentar que "havia passat alguna cosa" en veure el gran desplegament policial que es va activar.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
- El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem