A Pira
Xoca amb un cotxe després d'un avançament temerari a la C-14 i provoca que faci dues voltes de campana i s'incendiï
El conductor va ser denunciat per delictes contra la seguretat del trànsit, lesions i abandonament del lloc de l'accident
Germán González
Ensurt en incendiar-se un cotxe a la carretera comarcal C-14 a l'altura del municipi de Pira (Conca de Barberà). Divendres passat, un conductor de 25 anys va voler avançar alhora amb el seu cotxe dos vehicles més que circulaven per aquesta via.
En fer-ho, va envair el sentit contrari, ja que la via té un únic carril per sentit. El conductor no va calcular correctament la maniobra i es va trobar amb un vehicle que circulava correctament en sentit contrari. Per evitar el xoc frontal, va tornar bruscament al seu carril i va col·lidir lateralment amb el segon vehicle que intentava avançar.
A conseqüència de l'impacte, el turisme de la víctima va fer dues voltes de campana i es va incendiar. Afortunadament, el conductor va poder sortir del vehicle pel seu propi peu i va resultar ferit lleu. Després de provocar el sinistre, el conductor infractor va abandonar el lloc.
La víctima va ser traslladada pel SEM a un centre hospitalari i va resultar ferida lleu. El seu vehicle va quedar fora de la calçada, en una finca adjacent a la via, totalment calcinat.
Mentre els mossos atenien la víctima i recollien informació per esclarir els fets, el conductor es va posar en contacte amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tàrrega. Els agents li van ordenar que es desplacés fins a les dependències policials de Montblanc, on va ser denunciat penalment pels delictes de conducció temerària, lesions per imprudència greu i abandonament del lloc del sinistre.
A comissaria, els mossos van identificar el conductor infractor, van comprovar que els danys del seu vehicle eren compatibles amb el sinistre investigat i van formalitzar la denúncia penal. El denunciat haurà de presentar-se davant del jutjat de Valls quan sigui requerit.
