Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

A Pira

Xoca amb un cotxe després d'un avançament temerari a la C-14 i provoca que faci dues voltes de campana i s'incendiï

El conductor va ser denunciat per delictes contra la seguretat del trànsit, lesions i abandonament del lloc de l'accident

El cotxe calcinat després de l'accident a Pira. / Mossos

Germán González

Barcelona

Ensurt en incendiar-se un cotxe a la carretera comarcal C-14 a l'altura del municipi de Pira (Conca de Barberà). Divendres passat, un conductor de 25 anys va voler avançar alhora amb el seu cotxe dos vehicles més que circulaven per aquesta via.

En fer-ho, va envair el sentit contrari, ja que la via té un únic carril per sentit. El conductor no va calcular correctament la maniobra i es va trobar amb un vehicle que circulava correctament en sentit contrari. Per evitar el xoc frontal, va tornar bruscament al seu carril i va col·lidir lateralment amb el segon vehicle que intentava avançar.

A conseqüència de l'impacte, el turisme de la víctima va fer dues voltes de campana i es va incendiar. Afortunadament, el conductor va poder sortir del vehicle pel seu propi peu i va resultar ferit lleu. Després de provocar el sinistre, el conductor infractor va abandonar el lloc.

La víctima va ser traslladada pel SEM a un centre hospitalari i va resultar ferida lleu. El seu vehicle va quedar fora de la calçada, en una finca adjacent a la via, totalment calcinat.

Mentre els mossos atenien la víctima i recollien informació per esclarir els fets, el conductor es va posar en contacte amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tàrrega. Els agents li van ordenar que es desplacés fins a les dependències policials de Montblanc, on va ser denunciat penalment pels delictes de conducció temerària, lesions per imprudència greu i abandonament del lloc del sinistre.

Notícies relacionades

A comissaria, els mossos van identificar el conductor infractor, van comprovar que els danys del seu vehicle eren compatibles amb el sinistre investigat i van formalitzar la denúncia penal. El denunciat haurà de presentar-se davant del jutjat de Valls quan sigui requerit.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  2. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  3. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
  4. L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
  5. El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
  6. Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
  7. Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
  8. Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut

Els Bombers de la Generalitat incorporen 290 nous efectius en pràctiques

Els Bombers de la Generalitat incorporen 290 nous efectius en pràctiques

La Brillante de Castellolí acollirà aquest diumenge el lliurament dels Jocs Florals i la presentació d’un recull històric de postals

La Brillante de Castellolí acollirà aquest diumenge el lliurament dels Jocs Florals i la presentació d’un recull històric de postals

El carrer Guimerà de Manresa celebra Sant Jordi amb activitats familiars per dinamitzar el comerç

El carrer Guimerà de Manresa celebra Sant Jordi amb activitats familiars per dinamitzar el comerç

Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga

Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga

Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa

Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa

L'Ajuntament de Manresa amplia horaris a les tardes per atendre l'allau de peticions de documents per a tramitar la regularització d'immigrants

L'Ajuntament de Manresa amplia horaris a les tardes per atendre l'allau de peticions de documents per a tramitar la regularització d'immigrants

La Fira de Maig de Berga es reforça com un aparador de les entitats locals

La Fira de Maig de Berga es reforça com un aparador de les entitats locals

MAPA | Els lloguers pugen en 24 dels 36 municipis de l’àrea de Barcelona des de la regulació de preus

MAPA | Els lloguers pugen en 24 dels 36 municipis de l’àrea de Barcelona des de la regulació de preus
Tracking Pixel Contents