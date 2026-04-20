Ciberdelicte
Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils
La Policia també l'acusa de distribuir pornografia infantil
Germán González
La Policia Nacional ha detingut a Santa Coloma de Gramenet un professor que exercia en un centre d'educació primària per possessió i distribució de pornografia infantil. El sospitós, que es trobava de baixa mèdica quan va ser arrestat, tenia més de 100.000 arxius pedòfils emmagatzemats, entre vídeos i fotos de nus i d'abusos sexuals a menors.
La investigació es va iniciar quan els policies van descobrir durant un rastreig de xarxes una persona que compartia material pornogràfic que involucrava menors d'edat a través de xarxes eDonkey (P2P), la qual, al seu torn, distribuïa centenars d'arxius relacionats amb l'abús sexual infantil.
El detingut utilitzava una de les xarxes en línia més usades a Espanya, on usuaris de qualsevol lloc del món poden posar-se en contacte per fer descàrregues o compartir arxius de qualsevol mena. En aquest cas, les imatges i vídeos eren de contingut pedòfil.
Vulneració de drets humans
Els agents van localitzar el sospitós i en l'escorcoll del seu domicili van trobar 'hardware' informàtic i dispositius de tres 'terabytes' d'emmagatzematge amb més de 100.000 arxius pedòfils. La Policia Nacional recorda que "la corrupció de menors no és només un delicte, sinó una vulneració dels drets humans dels infants. Cada any, milers de menors són explotats i les seves imatges són distribuïdes en línia, causant un dany irreparable a les seves vides".
Per aquest motiu, el cos de policia fa "una crida constant a pares, educadors i a la societat en general perquè informin dels riscos i senyals d'alerta". "És fonamental crear un entorn segur per als nostres menors —afegeixen—, on puguin créixer i desenvolupar-se sense por de ser víctimes de l'explotació sexual".
La unitat específica de la Policia a Barcelona que rastreja aquest tipus de delicte subratlla que la simple descàrrega i emmagatzematge de material pedòfil està penada.
