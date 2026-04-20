Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Ciberdelicte

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

La Policia també l'acusa de distribuir pornografia infantil

Imatge d'un agent de Policia rastrejant arxius pedòfils

Imatge d'un agent de Policia rastrejant arxius pedòfils / Policía

Germán González

Barcelona

La Policia Nacional ha detingut a Santa Coloma de Gramenet un professor que exercia en un centre d'educació primària per possessió i distribució de pornografia infantil. El sospitós, que es trobava de baixa mèdica quan va ser arrestat, tenia més de 100.000 arxius pedòfils emmagatzemats, entre vídeos i fotos de nus i d'abusos sexuals a menors.

La investigació es va iniciar quan els policies van descobrir durant un rastreig de xarxes una persona que compartia material pornogràfic que involucrava menors d'edat a través de xarxes eDonkey (P2P), la qual, al seu torn, distribuïa centenars d'arxius relacionats amb l'abús sexual infantil.

El detingut utilitzava una de les xarxes en línia més usades a Espanya, on usuaris de qualsevol lloc del món poden posar-se en contacte per fer descàrregues o compartir arxius de qualsevol mena. En aquest cas, les imatges i vídeos eren de contingut pedòfil.

Vulneració de drets humans

Els agents van localitzar el sospitós i en l'escorcoll del seu domicili van trobar 'hardware' informàtic i dispositius de tres 'terabytes' d'emmagatzematge amb més de 100.000 arxius pedòfils. La Policia Nacional recorda que "la corrupció de menors no és només un delicte, sinó una vulneració dels drets humans dels infants. Cada any, milers de menors són explotats i les seves imatges són distribuïdes en línia, causant un dany irreparable a les seves vides".

Per aquest motiu, el cos de policia fa "una crida constant a pares, educadors i a la societat en general perquè informin dels riscos i senyals d'alerta". "És fonamental crear un entorn segur per als nostres menors —afegeixen—, on puguin créixer i desenvolupar-se sense por de ser víctimes de l'explotació sexual".

La unitat específica de la Policia a Barcelona que rastreja aquest tipus de delicte subratlla que la simple descàrrega i emmagatzematge de material pedòfil està penada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia

L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia
Tracking Pixel Contents