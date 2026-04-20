Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Si reps un correu amb una suposada notificació judicial o currículum comprova la seva legitimitat

Una pantalla de mòbil amb el canal d'avisos i alertes que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en una imatge d'arxiu / Laura Fíguls

Jordi Torres Cusidó

Manresa

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya adverteix de la circulació d'un nou frau, que arriba camuflat de correu electrònic amb una suposada citació judicial, i et descarrega un virus troià al dispositiu.

L'empresa de ciberseguretat Eset ja ha registrat un elevat nombre de casos amb el mateix esquema. Amb la informació proporcionada per l'empresa, l'agència ha detectat una campanya de distribució de programari maliciós que fa servir aquest mètode per a robar dades personals i bancàries. Ho fan a través de correus electrònics amb assumptes enganyosos com ara “notificación judicial urgente - documento en PDF adjunto para revisión inmediata”, però la resta està en blanc. D'aquesta manera inciten els usuaris a descarregar l’arxiu adjunt sense pensar-s’ho.

Una vegada ho fan, troben un fitxer que imita el disseny d’una citació legítima, amb un codi QR o un enllaç que afirma ser per a "consultar l’expedient". Si se segueixen les instruccions, s'instal·len fitxers en format .ZIP que infecten el dispositiu amb un virus troià que accedeix a les dades personals i els comptes bancaris de l'usuari, robant-li la informació. També s'ha detectat aquest mètode en fraus similars que arriben en forma de currículums ficticis que segueixen i tenen el mateix objectiu. 

Imatge de la suposada citació que adjunten al correu fraudulent / ESET

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda:

Notícies relacionades

  • Desconfia de notificacions urgents que arriben a través de correus enganyosos
  • No descarreguis arxius adjunts ni escanegis QR sense comprovar la seva legitimitat
  • Contacta amb l’Administració si tens dubtes només a través dels canals oficials. 

  1. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  2. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
  3. L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
  4. El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
  5. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  6. Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
  7. Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
  8. Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia

L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia
