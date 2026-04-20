Alerta dels Mossos per un nou correu fraudulent: suplanten l'equip de seguretat d'Apple
L'objectiu dels ciberdelinqüents és obtenir dades personals i bancàries per robar a les víctimes
Oriol García Dot
Sempre s'ha d'anar amb molt de compte amb els enllaços d'alguns correus o SMS que rebem, ja que molts estafadors els fan servir per enganyar la gent. En aquesta ocasió, els estafadors han fet servir uns correus en què es fan passar per part de l'equip de seguretat d'Apple.
El passat dia 13, els Mossos d'Esquadra van emetre un avís per X, antic Twitter, en què adverteixen la població d'uns correus fraudulents que suplanten l'equip de seguretat d'Apple i avisen les víctimes de suposats riscos que corre el seu dispositiu mòbil.
Avís de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha publicat l'avís on informen d'aquesta situació: "L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat correus fraudulents que suplanten l'equip de seguretat d'Apple. Els missatges provenen d'adreces falses que fan servir noms com 'Apple.Security.Team' i alerten d'un suposat risc en el dispositiu per la detecció d'amenaces actives".
El correu intenta generar una alarma, advertint que el dispositiu electrònic podria estar compromès i que les contrasenyes, dades personals o accessos podrien haver estat exposats. D'aquesta manera, generen la sensació d'urgència per fer que l'usuari actuï de manera immediata.
Enllaç fraudulent
Segons assegura l'agència, el missatge inclou un enllaç que promet protegir el dispositiu. En accedir-hi, es redirigeix a una web fraudulenta que simula una anàlisi de seguretat, on es mostren falsos avisos d'amenaces i problemes de seguretat que suposadament ha trobat.
La pàgina presenta un segon enllaç amb la suposada solució als problemes del mòbil. T'ofereix una oferta limitada per activar una neteja del dispositiu o renovar una subscripció inexistent. Però tot és una estafa, ja que l'objectiu dels ciberdelinqüents és obtenir dades personals i bancàries i fer que la víctima efectuï un pagament per robar-li els diners.
Finalment, adverteixen la gent: "Davant de correus sospitosos i inesperats, no facis clic en cap enllaç ni proporcionis dades personals o bancàries. Desconfia dels correus amb to d'urgència. Si has rebut una comunicació com aquesta, esborra-la i bloqueja el remitent. Si tens dubtes sobre l'estat del teu compte o serveis del núvol, contacta directament amb el proveïdor a través dels seus canals oficials".
Fonts:
- Avís de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
