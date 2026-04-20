Per a joves
Només fins al dia 22: així pots aconseguir un dels 40.000 bons per viatjar gratis en tren per Europa durant un mes
La UE regala passis gratuïts per a persones de 18 anys per recórrer el continent de l'1 de juliol de 2026 al 30 de setembre de 2027
El Periódico
La Comissió Europea oferirà 40.000 bons gratuïts, més de 3.700 a Espanya, perquè els joves puguin recórrer i descobrir Europa viatjant en tren, en el marc de la iniciativa DiscoverEU, dins del programa Erasmus+.
Aquesta nova convocatòria s'adreça a joves de 18 anys de la UE i països associats al programa Erasmus+, inclosos Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia.
Disponibles des d'ara
El termini de sol·licitud estarà obert fins al pròxim dia 22, segons ha informat l'Institut de la Joventut (Injuve) en un comunicat.
El requisit per presentar candidatura és haver nascut entre l'1 de juliol de 2007 i el 30 de juny de 2008 (ambdós inclosos).
Les persones seleccionades podran viatjar durant un mes com a màxim de l'1 de juliol de 2026 al 30 de setembre de 2027 i rebran, a més del bo de viatge, una targeta amb descomptes en activitats culturals, transport i allotjament.
Grups de fins a 5 persones
Els viatges es poden fer "de manera individual o en grup. En el cas de fer-ho en grup (màxim 5 persones), només caldrà presentar una candidatura, tot i que tots els integrants han de complir els requisits establerts", explica Injuve a la seva pàgina web.
Entre els 400.000 joves que ja han participat en aquesta iniciativa, des que va començar el 2018, hi ha Laura Jarandilla, que va recórrer vuit països durant 17 dies amb una amiga. "No va ser només fer turisme, va suposar l'oportunitat de descobrir Europa, d'entendre cada cultura des de dins, de desmuntar prejudicis, de contrastar allò que imaginaves amb allò que realment trobes, de viure els llocs en primera persona", ha explicat.
"Noves cultures"
Delia Alonso, per la seva banda, va visitar durant una setmana França, Suïssa, Eslovènia, Alemanya i Àustria, on assegura que hi va trobar "noves cultures i nous llocs que d'una altra manera és difícil conèixer".
Segons explica l'Injuve, aquesta iniciativa és "un instrument valuós per garantir la cohesió social i per assolir els objectius marcats a l'Estratègia Europea de la Joventut 2019-2027, com ara, entre d'altres, promoure la mobilitat per connectar joves de tota la UE i de països veïns i involucrar les persones joves en la realitat del continent".
