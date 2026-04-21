En un tram de l'Ebre
L’AP-7 a Tarragona estrenarà un sistema únic a Catalunya que ajusta la velocitat segons el trànsit de camions
La mesura s’aplicarà en sentit sud al llarg de 44 quilòmetres a les Terres de l’Ebre
Jan Magarolas
El tram de l’autopista AP-7 entre L’Ametlla de Mar (Calafat) i Amposta comptarà amb un sistema de senyalització de velocitat variable que serà únic a Catalunya. La mesura, que s’aplicarà en sentit sud al llarg de 44 quilòmetres, ajustarà els límits de velocitat en funció de la presència de camions a la via com una de les mesures per contenir les xifres d’accidents en aquesta via i millorar la seguretat.
El projecte, impulsat pel Ministeri de Transports i gestionat pel Servei Català de Trànsit (SCT), es desplegarà al llarg del 2026, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. La iniciativa ha estat acordada entre la Direcció General de Carreteres i la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la seguretat en un tram que ja compta amb mesures extraordinàries per reduir la sinistralitat.
A diferència d’altres sistemes similars, aquesta tecnologia no mesurarà el volum total de trànsit, sinó que se centrarà exclusivament a comptabilitzar vehicles pesants. Mitjançant càmeres i sensors, es calcularà el nivell de saturació provocat pels camions i, en conseqüència, s’adaptaran els límits de velocitat.
Per defecte, es mantindran els actuals: 100 km/h per a turismes i 80 km/h per a vehicles pesants. Tanmateix, aquests podran variar a l’alça o a la baixa segons les condicions del trànsit en cada moment. El rotatiu local recull les declaracions del director de l’SCT, Ramon Lamiel, que assenyala "la densitat del transport de mercaderies" com a font d’optimització de la velocitat.
L’organisme català també reforçarà la informació en aquest tram de les Terres de l’Ebre amb panells informatius i radars mòbils, que es podran desplaçar a diferents punts del recorregut per millorar el control de la velocitat.
