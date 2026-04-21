La Guardia Civil alerta de l’estafa de la «falsa hipoteca»: el mètode amb què dos catalans van estafar 19.000 euros
El cos de seguretat de l’Estat explica que en el phishing web s’utilitzen tècniques de manipulació psicològica per obtenir informació confidencial
EFE
Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a l’Equip @ de la Comandància de Santa Cruz de Tenerife, han instruït diligències en què investiguen una dona i un home de 47 i 43 anys, tots dos veïns de Tarragona, que presumptament van estafar gairebé 19.000 euros mitjançant el conegut com a timo de la «falsa hipoteca».
La investigació es va iniciar després de tenir coneixement dels fets a través de la denúncia presentada pels perjudicats, que van manifestar als agents que havien contractat una hipoteca a través d’internet amb una suposada empresa intermediària d’una entitat financera, que prestava els seus serveis en un portal web que va resultar ser fraudulent.
Quan els perjudicats van signar el contracte, seguint les indicacions de la suposada empresa intermediària, van realitzar diverses transferències per diferents conceptes per un import de gairebé 19.000 euros.
Phishing web
La Guàrdia Civil explica que el phishing web és un tipus d’estafa en què, mitjançant tècniques de manipulació psicològica per enganyar les persones i obtenir informació confidencial, contrasenyes o accés a sistemes, els estafadors utilitzen una web fraudulenta que simula oferir un servei legítim per captar víctimes, robar dades personals o sensibles i/o exigir pagaments anticipats per serveis inexistents.
Després de contactar amb l’entitat financera prestadora del contracte, la Guàrdia Civil va descobrir que el compte destinatari dels ingressos esmentats no era titularitat d’aquesta entitat ni el suposat signant/intermediari formava part de la seva plantilla.
Localització dels acusats
Els agents de l’Equip @ de Santa Cruz de Tenerife, després d’identificar i localitzar els dos acusats, van sol·licitar a l’Equip de Policia Judicial de Salou (Tarragonès) la investigació d’ambdós com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.
Per evitar estafes a través d’internet (phishing), la Guàrdia Civil recomana, abans d’introduir dades, revisar que l’adreça web sigui l’oficial, comprovar al web del Banc d’Espanya si l’entitat financera està registrada i no accedir mai a la banca electrònica a través d’enllaços rebuts per SMS (smishing) o correu electrònic.
Així mateix, aconsella desconfiar d’ofertes desproporcionades, com una oferta d’hipoteca «massa bona per ser veritat», i extremar les precaucions amb els pagaments anticipats.
