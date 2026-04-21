Mor una turista i 13 persones resulten ferides després d’un tiroteig a les piràmides de Teotihuacán, a Mèxic
Un home va realitzar trets en el lloc i posteriorment es va , va informar el Gabinet de Seguretat
EFE
Un tiroteig perpetrat aquest dilluns a la zona arqueològica de Teotihuacán ha deixat almenys dos morts —una turista canadenca i l’agressor— i 13 persones ferides, segons han informat les autoritats mexicanes. Entre els ferits hi ha sis ciutadans nord-americans, tres colombians, dos brasilers, un canadenc i un rus.
El matí d’aquest dilluns, un home armat ha obert foc contra visitants en un dels llocs arqueològics més emblemàtics de Mèxic, situat a uns 50 quilòmetres de Ciutat de Mèxic i declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. L’atac va tenir lloc a la Piràmide de la Lluna i, segons els primers informes, va ser perpetrat per un sol agressor que va disparar des d’una zona elevada contra visitants en un moment d’alta afluència turística.
Testimonis i informes inicials indiquen que va efectuar múltiples trets en un breu lapse de temps, fet que va provocar escenes de pànic i una estampida entre els visitants. Fins ara, les autoritats mexicanes no han informat de la identitat de l’atacant ni del mòbil de l’atac.
La zona roman acordonada i sota custòdia de forces federals i estatals mentre continuen les investigacions.
