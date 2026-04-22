Tribunals
Condemnat un ancià de 81 anys per abusos sexuals a les seves dues netes a Palma
L'acusat accepta quatre anys de presó, que no complirà per la malaltia incurable que pateix
Marcos Ollés
Un ancià ha acceptat avui una condemna de quatre anys de presó per abusar sexualment de les seves dues netes a Palma. L'acusat, de 81 anys, ha reconegut en el judici que va sotmetre a tocaments les dues menors, que tenien 9 i 14 anys, quan es quedaven a dormir a casa seva. El processat s'ha declarat autor de dos delictes continuats d'abús sexual amb l'agreujant de parentiu i tres atenuants per la seva addicció a l'alcohol, els mil euros que ha consignat per indemnitzar les perjudicades i el temps que ha trigat el cas a arribar a judici.
L'encausat, que no tenia antecedents, no complirà la condemna, ja que les parts han acordat que se suspengui l'execució de la pena per la malaltia incurable que pateix l'home. Haurà d'abonar 3.000 euros a les seves netes pels danys morals.
Els fets, segons recull la sentència, van passar entre agost del 2019 i agost del 2020. L'avi aprofitava que les dues nenes el visitaven amb freqüència i es quedaven a dormir al seu domicili juntament amb el seu germà per sotmetre-les a tocaments a les seves zones íntimes. La investigació no ha pogut precisar quantes vegades es van produir aquests abusos, però sí que en algunes ocasions es repetien fins a sis vegades en un sol dia.
Els fets van ser denunciats mesos després i l'ancià va ser detingut el juliol del 2021. La Fiscalia li va imputar dos delictes continuats d'abús sexual i va reclamar per a ell una condemna de 12 anys de presó i dues indemnitzacions de 12.000 euros per a les víctimes.
La pena, tanmateix, ha quedat notablement rebaixada en aplicar les tres atenuants per l'acord assolit entre la Fiscalia, la defensa i l'acusació particular. L'ancià, que ha comparegut en el judici a través de videoconferència des de la península, ha confessat els fets davant el tribunal i ha acatat dues penes de dos anys de presó. La sentència ja és ferma.
