Els Mossos investiguen un possible atac amb una arma de perdigons durant el pas del Correllengua a Cardedeu
Una persona va quedar ferida i es troba bé, segons l'organització
ACN
Cardedeu
Els Mossos d'Esquadra investiguen si un participant en el Correllengua va ser atacat aquest dilluns amb una arma de perdigons. Segons avança l'ARA, els fets van passar a l'altura de Cardedeu a les 20.00 hores, quan un dels membres que anava amb bicicleta va resultar ferit per l'impacte d'un objecte, que els primers indicis apunten que seria compatible amb el d'un perdigó.
La Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos de Granollers ha assumit el cas, mentre el participant afectat, segons ha compartit l'organització a la xarxa X, es troba bé i estable, després de rebre assistència mèdica i haver estat hospitalitzat.
