Successos
VÍDEO | Rescatat un aficionat al kitesurf a una milla de la platja del Bogatell de Barcelona després d’estar una hora a la deriva
L’home presentava símptomes d’esgotament i deshidratació
Germán González
La Guàrdia Civil va rescatar aquest dilluns un kitesurfista que es trobava a la deriva mar endins a una milla nàutica de la costa (aproximadament 1,8 quilòmetres), davant de la platja del Bogatell de Barcelona. La patrullera Río Tordera, que feia un servei de vigilància marítima per la costa, va localitzar l’home cap a les 18.15 hores.
Segons el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Barcelona, l’esportista estava embolicat entre els fils de la vela de kitesurf, no podia hissar la vela ni tornar nedant cap a terra. Per això, els agents el van rescatar de l’aigua, el van pujar a bord i també van recuperar la taula i la vela. Un cop fora de perill, el van portar a port.
L’home presentava símptomes d’esgotament i deshidratació. Segons va explicar als agents, feia prop d’una hora que anava a la deriva després que la vela caigués a l’aigua i no pogués remuntar-la.
A les 18.45 hores, la Guàrdia Civil va desembarcar a les instal·lacions del Port Olímpic de Barcelona el rescatat, un ciutadà espanyol de 53 anys i veí de Barcelona, juntament amb el material recuperat durant la intervenció. No va caldre assistència mèdica.
La patrullera Río Tordera fa tasques de vigilància, auxili i rescat a la costa de Barcelona. Aquesta embarcació de la Guàrdia Civil permet actuar amb rapidesa davant d’emergències al mar i prestar una primera assistència a les persones que es troben en dificultats mar endins.
