Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
El judici ha començat avui al tribunal de menors de Barcelona i seguirà el proper 12 de maig perquè un mosso i una pèrit no podien declarar avui per motius d'agenda
ACN
Diversos testimonis han ratificat que el cotxe que va atropellar un nen de 8 anys a Avià va fugir del lloc, en el judici que ha començat aquest dijous a la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona. La víctima pateix seqüeles molt greus i l’acusat d’atropellar-lo tenia 17 anys quan va produir-se el sinistre, durant la festa major del poble l’agost del 2024, i per això el procés es tramita segons la jurisdicció de menors.
Alguns testimonis que es trobaven a la plaça, plena de gent, han explicat que no van veure que el cotxe s'aturés o que "va accelerar" després de l'atropellament i la patrulla dels Mossos d'Esquadra que va perseguir-lo ha declarat que no va parar tot i que portaven el llum policial al capó.
Els dos agents que van perseguir el cotxe han explicat que, un cop es va aturar, van perseguir-ne el conductor a peu i, tot i cridar-lo a l'alto, va continuar fugint. Una altra agent dels Mossos d'Esquadra ha dit que l'acusat va donar positiu almenys en cànnabis en el primer test que li van fer i que després li van practicar la prova que van enviar al laboratori.
Un altre testimoni ha explicat que l'acusat havia conduït abans de l'atropellament, tot i no poder tenir carnet en ser menor, i que fins i tot havia penjat vídeos a internet mostrant-ho. L'acusat anava acompanyat de dos menors més dins el cotxe en el moment dels fets, tot i que un d'ells ho ha negat.
Els testimonis que es trobaven a la plaça del poble on va tenir lloc l'atropellament han explicat que era un vespre de molta concurrència, per la festa major, i que els infants jugaven sobretot en una zona amb inflables. Alguns han recordat que van escoltar un cop "molt fort" i que després van veure un infant a terra, expressant molt dolor i amb "lesions evidents". Moltes de les persones presents a la plaça s'hi van apropar de seguida i en adonar-se que havien atropellat un nen es van posar a xisclar, han explicat testimonis.
El judici es reprendrà el 12 de maig a les 12 del migdia, quan està previst que l’acusat declari. El judici s'ha hagut d'interrompre i traslladar la continuació a una nova data pel fet que un mosso d'esquadra i una pèrit forense que estaven citats a declarar avui no han pogut, per diferents motius, i s'ha aturat la vista fins aquesta nova data. Aquell dia ja és previst que quedi vist per a sentència.
L’advocat de la família del nen, que exerceix l’acusació particular, demana quatre anys de reclusió i dos de llibertat vigilada -sis en total, que sol ser el màxim en aquests casos-.
Per la seva banda, la fiscal li demana dos anys d’internament i quatre de llibertat vigilada. La família de la víctima no va acceptar un acord en la vista de conformitat.
El dia de l'accident
L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític.
La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.
Subscriu-te per seguir llegint
