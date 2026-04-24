Una cuidadora converteix en narcopís l’habitatge d’una dona gran amb demència senil
Un fill de la dona va alertar la Policia Nacional, que ha detingut la sospitosa, després de trobar per casualitat una bossa amb tot tipus de drogues amagada a la casa, situada al barri d’Abastos
Teresa Domínguez
Una cuidadora de 32 anys ha estat detinguda a València per la Policia Nacional acusada de convertir en narcopís l’habitatge d’una dona amb demència senil a qui havia d’acompanyar durant el torn de nit. Va ser el fill de l’anciana qui va descobrir les dosis que la presumpta traficant havia ocultat a la casa, cosa que va fer que avisés la policia i posés fi al negoci clandestí que li generava importants beneficis econòmics addicionals.
Els fets han passat, segons ha informat aquest divendres la Prefectura Superior de Policia de València en un comunicat, en un domicili del districte d’Abastos, després que el fill de la dona que vivia al pis, d’edat avançada i amb un important deteriorament cognitiu provocat per una demència senil, trobés a la casa alguns senyals que no li van agradar, com ara diversos gots i certes restes sobre la taula del menjador.
Dues cuidadores i una sospita
Davant la sospita que alguna de les dues cuidadores estigués utilitzant la casa de la seva mare amb finalitats diferents de les pactades —és a dir, tenir-la vigilada i cuidada dia i nit—, va decidir mirar amb més deteniment per tot l’habitatge. Així va ser com va trobar amagada damunt d’un armari una bossa amb el que, sense gaire dubte, va interpretar com diferents tipus de drogues, llestes per ser posades a la venda, ja que fins i tot hi havia una petita balança i nombroses bossetes de plàstic transparents amb tancament hermètic.
Espantat pel descobriment, va trucar a la Policia Nacional, que va enviar una patrulla a l’habitatge. Els agents van constatar que, efectivament, es tractava d’estupefaents, així que van alertar els seus companys del grup de Policia Judicial de la comissaria d’Abastos, que es van fer càrrec del cas.
Va intentar llençar-la pel vàter
Les drogues guardades damunt de l’armari —dues bossetes amb pastilles de color rosa, una paperina de color blanc, diverses bosses amb una substància en pols de color blanc, així com la bàscula i diferents objectes que podrien estar relacionats amb el tràfic de drogues, com retalls de paper i filferros de tancament— van ser intervingudes per al seu pesatge i enviades a Sanitat per ser analitzades, mentre tots els esforços se centraven a determinar quina de les dues cuidadores contractades era la responsable d’haver convertit l’habitatge de l’anciana en un autèntic narcopís aprofitant el seu estat mental.
Les sospites es van dirigir aviat cap a la dona que feia el torn de nit, de vuit del vespre a vuit del matí. Els agents van esperar que arribés aquell dia a la feina i es van identificar com a policies. La dona els va acompanyar a l’interior i, abans de res, va demanar anar al lavabo, moment que va aprofitar per intentar llençar al vàter més drogues que duia en aquell moment a la bossa, concretament una bossa amb metamfetamines que portava amagada a l’escot.
163 grams de droga, una bàscula, diners...
Els agents ho van impedir i la van detenir. En total, es van intervenir 113 grams de metamfetamina, 17 de cocaïna, sis grams i mig de tusi o cocaïna rosa, uns 27 grams de MDMA, és a dir, èxtasi, així com 280 euros en efectiu i la bàscula de precisió, entre altres objectes relacionats amb el tràfic de drogues al detall.
El que no s’ha pogut constatar són les vendes que se li atribueixen, ja que si no s’hagués detingut la cuidadora, les drogues haurien continuat al pis, amb el consegüent risc que l’anciana acabés intoxicant-se accidentalment amb algun possible residu que la cuidadora hagués deixat al seu abast. Per això, els investigadors van prioritzar la seguretat de la dona per damunt de qualsevol altre interès de caràcter policial.
Va posar en risc la dona
A més, la confiscació de les substàncies i dels estris és prova suficient de l’activitat de què se l’acusa, tant si la duia a terme en un altre lloc com, tal com es sospita, en aquell habitatge, amb la impunitat que li donava fer-ho de nit —quan els veïns no s’adonaven del trànsit de compradors— i la disminució de les facultats mentals de la dona, a qui, a més, havia exposat a un risc evident en lloc de desenvolupar la feina per a la qual havia estat contractada, és a dir, vetllar pel seu benestar.
