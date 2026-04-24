Denuncien un treballador d'un centre educatiu de Torelló per abusos sexual a un menor
No es tracta de cap docent ni empleat del Departament Educació
ACN
Els Mossos d'Esquadra investiga un presumpte cas d'abusos sexual a un menor d'una escola de Torelló per part d'un treballador del centre. La família del menor va interposar una denúncia aquest dimarts 21 d'abril i el cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets. El Departament d'Educació assegura que ha activat els protocols corresponents i deixa clar que no es tracta de cap docent ni treballador de la conselleria. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han aplicat els protocols pertinents i que han treballat coordinadament amb l'escola, Inspecció i Educació. Es tracta d'un centre d'Infantil i Primària i el menor seria de la franja d'edat dels més petits.
En un comunicat, l'Ajuntament de Torelló assegura que, des que es va tenir coneixement dels fets, es van aplicar "tots els protocols pertinents". "Tot i el respecte a la presumpció d'innocència, s'ha de considerar primordial la protecció de les persones afectades", afegeixen. Alhora es posen a disposició de la comunitat educativa i asseguren que s'ha treballat coordinadament amb l'escola, Inspecció i el Departament d'Educació.
