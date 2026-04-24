Detenen tres homes per sostreure combustible a una quinzena d'autobusos
Dos dels arrestats han intentat esquivar la detenció suplantant la identitat dels seus germans
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada tres homes per sostreure combustible a catorze autobusos estacionats en un descampat del polígon industrial Alba de Vila-seca. Els arrestats, de 37, 43 i 46 anys, estan acusats d'un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa per actes preparatoris. A dos d'ells se'ls afegeix el delicte d'usurpació de l'estat civil, ja que van fer-se passar pels seus germans per evitar ser detinguts. Al cotxe presumptament usat pels autors s'ha localitzat una garrafa amb restes de combustible, accessoris per transvasar líquids, eines i una arma blanca. Està previst que els detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona aquest cap de setmana.
Els robatoris han tingut lloc durant el mes d'abril i arran de la denúncia d'aquests fets, els Mossos van posar en marxa un dispositiu preventiu específic per detectar i detenir els lladres. Una dotació de paisà ha localitzat la matinada d'aquest divendres el cotxe presumptament utilitzat pels autors mentre circulava per l'avinguda de la Vila del Comú de Vila-seca en direcció al polígon industrial Alba, molt a prop de la zona on s'havien comès els robatoris.
A l'interior del cotxe hi viatjaven tres homes que han estat identificats pels agents. El conductor era un home de 46 anys amb 23 antecedents, el copilot un home de 43 anys amb 51 antecedents i el tercer ocupant un home de 37 anys amb 24 antecedents. Malgrat que coincidien amb les persones sobre les quals existien sospites de participació en els robatoris de combustible, cap d'ells duia documentació acreditativa, de manera que se'ls ha identificat verbalment. Tant el conductor com el copilot han intentat evitar la seva detenció fent-se passar pels seus germans. D'una banda, el conductor mai havia obtingut el carnet de conduir, mentre que el copilot tenia una ordre de detenció vigent. Per tot plegat, també se'ls acusa d'un delicte d'usurpació de l'estat civil.
Durant l'escorcoll del vehicle, els agents han localitzat al maleter una garrafa buida de 25 litres amb restes de combustible, així com un accessori utilitzat per transvasar líquids d'un recipient a un altre. També hi han trobat nombroses eines i guants de treball. A més, a la porta del copilot s'ha localitzat una arma blanca, motiu pel qual s'ha tramitat una acta de denúncia per tinença d'arma prohibida.
Cap dels tres ocupants ha donat una explicació coherent sobre què feien de matinada al polígon industrial de Vila-seca, a pocs centenars de metres del lloc on s'havien produït els robatoris. Davant del conjunt d'indicis, els agents han detingut els tres homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa per actes preparatoris. Està previst que passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona aquest dissabte o diumenge.
