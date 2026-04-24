Successos
Detingut a Barcelona 'el lladre de Lego': 20 caixes robades i ordre d’allunyament de botigues de joguines
El sospitós revenia les joguines robades, valorades en 2.000 euros, a través d’una plataforma de segona mà
Germán González
Hi ha delinqüents que construeixen la seva carrera criminal peça a peça, amb paciència i dedicació. És el que li va passar a un sospitós, de 47 anys, detingut per agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació del districte de Sant Martí acusat de cometre set furts en botigues de joguines.
El detingut va sostreure més d’una vintena de caixes de Lego, aquests jocs de peces de construcció modulars, valorades en prop de 2.000 euros. L’investigat, que acumula 16 detencions, revenia el material sostret a través de plataformes digitals o botigues de compravenda aprofitant que hi ha molts interessats a reproduir construccions en Lego a baix preu.
Els investigadors van recopilar una sèrie de denúncies per fets similars en botigues de joguines: cinc a Barcelona i una a Rubí (Vallès Occidental). Els Mossos remarquen que el sospitós va repetir en quatre ocasions en una mateixa botiga, situada al districte de Sant Martí.
El dia 16 d’abril, agents d’investigació i de seguretat ciutadana de paisà de Sant Martí van dur a terme un dispositiu a la botiga en qüestió i van interceptar l’investigat a la sortida de l’establiment amb dues caixes més, moment en què el van detenir. El van enxampar amb «les mans als Lego», in fraganti.
El detingut va passar a disposició judicial el dia 18 d’abril. Els Mossos de Sant Martí van sol·licitar a l’autoritat judicial una ordre d’allunyament respecte de botigues de joguines i el jutjat la va concedir. Durant sis mesos no s’hi pot acostar a menys de 500 metres. Sens dubte, s’ha quedat sense la peça final per a aquest puzle modular.
