A puente de Vallecas
Mor un menor apunyalat per un jove des d’un patinet a Madrid
La víctima va rebre dues punyalades per l’esquena
EFE
Madrid
La Policia Nacional investiga l’homicidi d’un noi de 17 anys que ha estat apunyalat per un altre jove des d’un patinet a Puente de Vallecas (Madrid), segons ha informat aquest divendres el cos policial.
Els fets han tingut lloc al voltant de les 15.00 hores al carrer Vizconde de Arlesson, on el jove ha estat atacat i ha rebut dues punyalades per l’esquena.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut