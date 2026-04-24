A l’àrea metropolitana
El pla de xoc contra la multireincidència cristal·litza: augmenten un 40% les sentències contra aquests delinqüents
A Catalunya, els delictes físics baixen un 8% en aquest inici del 2026, i els virtuals, un 2,9%
Germán González
Durant més d’un any, Barcelona i la seva àrea metropolitana han aplicat les mesures pensades per combatre la multireincidència, un dels principals problemes que afecten la percepció de la seguretat ciutadana. El resultat és que la xifra de delictes continua baixant i s’ha incrementat el nombre de detinguts, una demostració de l’efectivitat policial després que els Mossos d’Esquadra posessin en marxa el pla Kanpai. El principal escull era aconseguir celeritat i agilitat en l’administració de justícia.
En el marc de la presentació dels resultats de la implementació d’aquest pla de xoc contra la multireincidència, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha anunciat aquest divendres que l’any passat a Barcelona es van dictar 1.380 sentències de judicis ràpids per multireincidència més que el 2024. Si es comparen els delictes lleus, les sentències han augmentat el 39% (3.566).
Reforç judicial
Aquests resultats s’han produït gràcies a les mesures de reforç judicial a Barcelona que van entrar en funcionament fa un any. En aquest sentit, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha apuntat que també s’ha reduït el temps d’espera als jutjats, ja que s’ha passat de 18 a 13 mesos en els judicis ràpids i de 8,8 mesos de mitjana a 2 en els lleus immediats.
El ministre també ha subratllat que s’espera una macroconvocatòria amb 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot Espanya. De tots ells, 180 jutges seran destinats a Catalunya en els dos pròxims anys. Dilluns vinent es coneixerà el nombre de fiscals. El Departament de Justícia n’ha demanat 35 més. Bolaños també ha fet referència a les reformes legislatives del Codi Penal amb l’enduriment d’alguns delictes i furts, tal com es va demanar des de diverses institucions catalanes, com la Comissió de Normativa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i Foment del Treball.
Acció policial
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat en la presentació d’aquest balanç que "Catalunya cada dia és més segura". Ha informat que en els dos primers mesos del 2026 s’han reduït un 8% els delictes en l’àmbit físic i un 2,9% els virtuals respecte al mateix període del 2025, cosa que suposa 9.000 delictes menys. A més, ha afegit que han baixat un 40% els delictes associats a la multireincidència, especialment en el transport.
El president ha subratllat que, malgrat aquestes xifres, se seguirà treballant per acabar amb aquest tipus de criminalitat gràcies als 25.000 mossos que tindrà el cos el 2030 juntament amb la major capacitat judicial en tenir més jutges i fiscals. "La seguretat i la protecció ciutadanes són pilars de país i combatrem qualsevol intent de crear ciutadans de primera i de segona que perjudiquen la convivència. No cal segmentar, el que reforça la seguretat és una societat cohesionada amb els mateixos drets i obligacions", ha assenyalat el president.
També la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha destacat el descens del 40% de la multireincidència gràcies a l’aplicació del pla Kanpai. S’han identificat 32.000 sospitosos que sumen 61.658 antecedents en els 14 dispositius Kanpai establerts arreu de Catalunya amb més de 7.650 efectius policials. S’han detingut 680 sospitosos i s’han recuperat 2.000 telèfons mòbils, ha remarcat Parlon, que ha destacat el 37% menys de delictes de robatoris a les vies ràpides en aplicació del pla Kanpai-Pista.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut