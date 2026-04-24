Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
Al darrere d'aquesta pràctica hi ha grups organitzats que s'emporten amb cotxes el material que furten per vendre'l
Gerard Vilà / ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Riudellots de la Selva cinc homes entre 28 i 52 anys per robar la càrrega que duien, per després simular que havia estat algú altre qui ho havia fet. Els fets van passar aquest dimecres pels volts de quarts d'una del migdia en un aparcament de camions de terra, situat en el voral de servei de l'autovia A2. Van ser dos agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) que estaven fent tasques de supervisió els qui van sorprendre tres homes amb diverses caixes plenes de material electrònic com auriculars i altres productes. En fer les comprovacions van veure que un dels arrestats era el conductor del camió del qual havien rebentat el tancament del remolc i n'havien tret les caixes.
Davant de les sospites, els dos policies van retenir els tres camioners i van demanar reforços a la comissaria de Santa Coloma de Farners que va enviar dues patrulles. Els tres arrestats van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força. Als tres homes, de 28, 31 i 32 anys se'ls va enxampar amb un mall i una barra de ferro, amb la que havien rebentat el cadenat. Els policies, a més, van trobar dos precintes de càrrega dels camions tallats.
Els agents van posar-se en contacte amb l'empresa Amazon -propietària de la càrrega- i van confirmar que els xofers dels vehicles no tenen accés a les mercaderies que porten i que la caixa del camió només es pot obrir amb un codi que disposa l'empresa de destí.
Al lloc dels fets també s'hi va trobar un cotxe d'alta gamma i propietat d'un dels camioners. Els Mossos sospiten que amb aquest vehicle pretenien transportar una part de la càrrega, amb l'objectiu de vendre-la en altres països. Els agents es van emportar els tres homes detinguts fins a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners.
Tres hores més tard, el caporal i un altre agent de l'URMA van tornar a l'aparcament per gestionar la retirada dels articles que hi havia a les dues caixes de camions que havien patit danys. Va ser aleshores quan van sorprendre dos homes més -de 38 i 52 anys- que intentaven enganxar un semiremolc a una tractora. Els policies van sospitar i els van identificar. En aquell moment, els dos homes van dir que eren treballadors de l'empresa logística que havia patit el robatori feia unes hores.
Els policies van registrar el remolc que estaven intentant enganxar i van veure que estava ple del material dels camions. Per aquest motiu, van detenir els dos sospitosos per un delicte de receptació. A més, entre els cinc arrestats, els Mossos van intervenir 6.810 euros en efectiu i cinc telèfons mòbils.
Els Mossos sospiten que darrere d'aquest tipus de delictes hi ha grups organitzats. Treballen de tal manera que, un cop han rebentat el tancament del remolc i n'han tret la càrrega, amb un vehicle s'emporten allò que més els interessa de manera ràpida. En alguns casos porten també furgonetes i buiden pràcticament tota la mercaderia, que després venen al mercat negre en altres països i s'emporten tot el benefici.
Un cop han comès el delicte, el mateix camioner que ho ha fet condueix fins a un altre punt o àrea de descans i és allà on denuncia que, presumptament algú altre, li ha robat la càrrega i es fa passar per la víctima.
