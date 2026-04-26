Rescaten un ciclista que ha tingut un accident a Olesa

L'home ha estat evacuat amb una llitera i traslladat en ambulància a l'hospital de Martorell

Agents dels Bombers en el rescat / Bombers de la Generalitat

Jordi Escudé

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un ciclista que ha resultat ferit després de patir un accident amb la seva bicicleta mentre circulava pel camí de Samper, al bosc del Gavatx, al terme d'Olesa de Montserrat

Els Bombers han rebut l'avís a les 13.00 h. en punt a través del 112, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Allà, han assistit la persona ferida, que ha estat evacuada amb llitera per terra fins al punt on l'esperava l’ambulància. L'home ha estat traslladat a l'hospital de Martorell.

