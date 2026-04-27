Detingut el conserge d'una escola de Torelló per una presumpta agressió sexual a un menor

El cas està en mans dels Jutjats de Vic

Vehicle dels Mossos d'Esquadra

Vehicle dels Mossos d'Esquadra / Arxiu ACN

ACN

Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conserge d'una escola de Torelló, a Osona, acusat d'una presumpta agressió sexual a un menor, després que la família denunciés els fets el passat 21 d'abril. El cas està en mans dels Jutjats de Vic. El detingut no és treballador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que ha activat els protocols corresponents i ha subratllat que no es tracta de cap docent ni personal del departament. Des de l'Ajuntament asseguren que també s'han aplicat els mecanismes previstos i que s'ha treballat de manera coordinada amb el centre educatiu, la Inspecció i Educació. Es tracta d'un centre d'educació infantil i primària, i el menor afectat seria d'edat primerenca.

Tracking Pixel Contents