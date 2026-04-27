Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà
La víctima era un home de 47 anys resident a la Pobla de Montornès
ACN
El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340, al Tarragonès, a l'altura de Roda de Berà. La víctima era A. T. A., veí de la Pobla de Montornès de 47 anys.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 12.28 hores. L’accident ha estat al quilòmetre 1.183,9. Per causes que s'investiguen, el conductor del turisme ha envaït el carril contrari i ha xocat amb l'autocaravana, el conductor de la qual ha resultat il·lès.
Arran del sinistre s’han activat cinc patrulles de la policia catalana, quatre dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Des de principi d’any, un total de 30 persones han perdut la vida en 29 accidents de trànsit a les carreteres catalanes.
