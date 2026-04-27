Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

La víctima era un home de 47 anys resident a la Pobla de Montornès

Imatge de l'autocaravana amb la qual ha xocat el vehicle en l'accident a l'N-340 a Roda de Berà aquest dilluns / ACN

ACN

Roda de Berà (Tarragonès)

El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340, al Tarragonès, a l'altura de Roda de Berà. La víctima era A. T. A., veí de la Pobla de Montornès de 47 anys.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 12.28 hores. L’accident ha estat al quilòmetre 1.183,9. Per causes que s'investiguen, el conductor del turisme ha envaït el carril contrari i ha xocat amb l'autocaravana, el conductor de la qual ha resultat il·lès.

Arran del sinistre s’han activat cinc patrulles de la policia catalana, quatre dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Des de principi d’any, un total de 30 persones han perdut la vida en 29 accidents de trànsit a les carreteres catalanes.

McGregor's: Alta fidelitat

Arxivada la causa contra els tres mossos investigats per ajudar a escapar Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024

L'Institut Pere Vives i Vich d'Igualada acull cinc tallers d'educació mediàtica pel Dia de la Llibertat de Premsa

Un or, una plata i dos bronzes al català de relleus per a la base del CA Igualada i l'Avinent Manresa

El Rec.0 prepara una edició que mira cap al productor local

L'escola de dansa Julieta Soler suma tres trofeus al torneig Hip Hop International Spain

Mathios Rodríguez, del CA Igualada Petromiralles, guanya la seva prova per a l'Hospitalet Atlètic a la Lliga Joma de Divisió d'Honor

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

