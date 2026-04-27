Balanç de criminalitat
La Policia va detenir 26 fugitius internacionals a Barcelona i 37 a la resta de Catalunya l’any passat
Al port i l’aeroport de Barcelona es van confiscar 5,7 tones de cocaïna, 10 tones d’haixix, 3,6 tones de marihuana i 600 quilos d’MDMA
Els delictes cauen un 6% a Barcelona gràcies a l’ofensiva policial contra la multireincidència
Germán González
Dins de la lluita contra el crim internacional, la Policia Nacional va detenir l’any passat 63 fugitius que es refugiaven a Catalunya. D’aquests arrestats, els agents van fer 26 captures a Barcelona, que corresponen a sospitosos d’11 països diferents, amb ordres emeses per delictes com tràfic d’estupefaents, homicidi, tràfic de persones, agressions sexuals i corrupció.
Aquesta ha sigut una de les xifres ofertes pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, a la Junta de Seguretat Local de Barcelona celebrada aquest dijous i en la qual ha destacat la cooperació entre els diferents cossos policials amb l’objectiu que «ni Barcelona ni Catalunya siguin un territori segur per als delinqüents ni per als que venen a trencar la convivència».
En concret, l’any passat a Catalunya, la Policia Nacional va fer 812 detinguts per infraccions penals, 418 reclamats per diferents òrgans judicials i 982 arrestats més per llei d’estrangeria. En total, es van comptabilitzar 2.212 detinguts.
Prieto ha remarcat «la feina molt important» de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en aquesta coordinació tant en contra la multireincidència i la retirada de productes il·legals del mercat com en la desarticulació de xarxes criminals internacionals, captures de fugitius internacionals i detencions de sospitosos de terrorisme, entre d’altres. «Pot ser que no se’ls vegi patrullar, però es mouen, i molt, per Barcelona», ha destacat el delegat del Govern a Catalunya.
En aquest sentit, dins de la tasca de tornar als seus països d’origen estrangers amb conductes delictives greus, la Policia Nacional va tramitar l’any passat 243 expulsions, un 39% més que el 2024, que en van ser 175. Es tracta de persones amb milers d’antecedents, segons Prieto, que ha recordat que «la majoria de la població estrangera ve a aportar i treballar, però hi ha una minoria que no. Per a aquestes persones, dues opcions: o ingrés a la presó o expulsió». A més, la Policia Nacional també va expedir més de mig milió de documents durant el 2025, entre els quals hi ha les 108.000 targetes d’identitat d’estranger (TIE) a Barcelona.
Mig centenar de bandes organitzades
Dins de la lluita contra el crim organitzat, l’any passat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van desmantellar més de mig centenar de bandes, unes xifres inferiors al 2024, tot i que es tracta d’investigacions més complexes i amb estructures criminals «de més impacte en la perillositat i abast de les seves accions».
L’any passat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van confiscar conjuntament 5,7 tones de cocaïna, prop de 10 tones d’haixix i 3,6 tones de marihuana, a més d’uns 600 quilos d’MDMA i 711 litres d’oli preparats com a precursors. La majoria d’aquestes actuacions van tenir lloc al port i l’aeroport de Barcelona i es va impedir l’entrada d’aquesta droga. També es va desmantellar un laboratori d’MDMA entre Barcelona i Tarragona, i es van requisar 1,68 tones d’haixix en una única actuació.
A més, la Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana, va fer una operació contra els anomenats ‘grow shops’ a Barcelona al juny en què es van investigar vuit sospitosos i es van aixecar 62 infraccions administratives, amb la intervenció de diverses substàncies estupefaents i productes vinculats al cànnabis. També es va constatar un frau en el subministrament elèctric, amb un impacte econòmic de 825.000 euros, «l’equivalent a la despesa de 716 habitatges durant un any», ha detallat Prieto.
En l’àmbit de la protecció del consumidor i la salut pública, destaca una operació conjunta de la Policia Nacional amb la Guàrdia Urbana de Barcelona contra la distribució de vapejadors falsos. Enaquesta actuació es van inspeccionar 29 establiments i es van intervenir 2.363 dispositius falsificats, valorats en uns 20.000 euros; i es van investigar 28 persones per delictes contra la propietat industrial i els drets dels consumidors.
Quatre detinguts gihadistes
En la prevenció del terrorisme gihadista, la Guàrdia Civil va fer l’any passat quatre detencions a Barcelona relacionades amb activitats de suport logístic i finançament, tres de vinculades a Hezbol·là en una investigació amb ramificacions al Regne Unit, França i Bèlgica.
En matèria de contraban i falsificacions, el 2025 la Guàrdia Civil va multiplicar el valor de les confiscacions. El valor del contraban intervingut ascendeix a 9,98 milions d’euros, amb un increment tant dels denunciats com dels detinguts per aquest tipus de fets. En l’àmbit de la propietat industrial, el valor del material falsificat decomissat supera els 15,1 milions d’euros, i augmenta també el nombre de persones investigades per aquestes pràctiques.
Entre les operacions més rellevants destaca una investigació sobre tràfic internacional de cocaïna a través del port de Barcelona, que ha comportat 25 detinguts, 8 persones més investigades i 29 registres en diferents ciutats, així com la intervenció de més de 6 milions d’euros en efectiu, armes de guerra, vehicles i articles de luxe. També sobresurt l’operació Aurelia, que ha permès desmantellar una xarxa de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra.
