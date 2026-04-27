Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
Els Mossos van detenir un home que tenia divuit animals i l'activitat sense registrar i en males condicions higièniques
Gerard Vilà (ACN)
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cassà de la Selva un home de 52 anys que tenia una canera amb divuit gossos en males condicions, sense registrar i que amagava una plantació de marihuana. Els fets es van produir el 10 d'abril quan els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (URMA) van rebre una denúncia pel mal estat d'un gos a una finca de Cassà. Quan els agents van arribar, van comprovar que el responsable de la finca -que també viu allà- no la tenia registrada com a nucli zoològic per a la cria ni tampoc com a gossera esportiva o de caça. A més, van detectar importants problemes de manteniment, tant dels animals com de la finca, que presentava falta d'higiene.
En una inspecció posterior, els policies van detectar que a l'interior de la barraca de la canera hi havia una tapa al terra que donava accés a dues habitacions a través d'unes escales metàl·liques. Va ser aleshores quan els agents van sospitar i van accedir al soterrani, on es va localitzar un cultiu de 176 plantes de marihuana de prop d'un metre d'alçada i en avançat estat de floració. Els Mossos van intervenir les plantes i el sistema elèctric de llums i de ventilació forçada que permetia el creixement de les plantes.
En total, es van localitzar 22 transformadors, 22 focus LED, a més de quatre ventiladors, dos aires condicionats i quatre filtres d’aire. Arran dels indicis, els Mossos van detenir el responsable de la canera i que també és el resident de la finca, per un delicte contra la salut pública.
A més, es va activar la Unitat d'Investigació de Girona que es va encarregar de seguir amb el tràmit policial i judicial de la plantació. El detingut, sense antecedents, serà citat aviat per declarar davant del jutjat de guàrdia de Girona.
