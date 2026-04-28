Catedràtics internacionals demanen que Pablo Hasél surti de Lledoners en una carta a Sánchez i Illa
El raper va complir el passat 15 de febrer el seu cinquè any en presó i encara afronta catorze mesos més
EFE
Prop de dos-cents catedràtics i professors de 101 universitats i 24 països diferents s'han adreçat per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, i al president català, Salvador Illa, per demanar que actuïn en favor de la llibertat del raper Pablo Hasél. Segons ha informat l'ANC en un comunicat, la iniciativa la protagonitzen els catedràtics emèrits Dominic Keown i Henry Ettinghausen -de les universitats de Cambridge i Southampton- amb el suport del Pen Club Català, la Comissió de la Dignitat i la pròpia Assemblea Nacional Catalana.
De fet, el passat febrer, uns 200 catedràtics i professors de diferents països van signar un manifest a favor de la posada en llibertat de Pablo Hasél -nom artístic del lleidatà Pablo Rivadulla Duró-, en el marc d'una campanya impulsada per l'ANC, que a més el postula com a candidat al Premi Internacional Sàkharov, que atorga el Parlament Europeu.
En la carta enviada a Sánchez i Illa, els signants recorden que el passat 15 de febrer Hasél va complir el seu cinquè any en presó i encara afronta catorze mesos més de presó.
Hasél, que actualment compleix condemna a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, va ser detingut el febrer del 2021, després que l'Audiència Nacional ordenés el seu ingrés a presó després d'haver rebutjat suspendre l'execució d'una condemna de nou mesos pels delictes d'enaltiment de terrorisme i injúries i calúmnies contra la Corona i les institucions de l'Estat, i posteriorment va ser condemnat per altres causes.
Segons els signants de la carta, la "calúmnia" contra la Corona i les institucions de l'Estat no és un delicte que tingui "cabuda en una democràcia".
"En nom d'aquests acadèmics d'universitats distingides internacionals, us instem a reflexionar sobre la vergonyosa anormalitat que suposa el continuat empresonament del cantant. Li demanem, senyor president, que faci tots els passos necessaris per assegurar la llibertat immediata del senyor Pablo Hasél", conclou la missiva. EFE
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió