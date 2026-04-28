Renfe assegura que ja ha recuperat el 99,4% del servei de Rodalies previ a l’accident de Gelida
El president de l’operador admet al Congrés que la qualitat “no és la que els usuaris es mereixen”
ACN
El president de Renfe, Álvaro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que el servei de Rodalies ja opera al 99,4% del nivell habitual previ a l’accident de Gelida. Tot i això, ha admès que la qualitat del servei “no és la que els usuaris es mereixen” i ha defensat que l’operadora treballa, amb coordinació amb Adif, per recuperar la normalitat total. Durant la seva intervenció al Congrés dels Diputats, ha subratllat que la seguretat sempre "està garantida“ i ha insistit que el "gran volum" d'obres en curs són necessàries per millorar el sistema. Pel que fa a la demanda, Fernández ha indicat que es recupera progressivament i ja se situa en el 81,5% del nivell habitual.
“És necessari actuar i fer obres”, ha afirmat Fernández, tot reconeixent que aquestes tenen un impacte directe en el servei. Així mateix, ha destacat que s’està fent una “inversió històrica” al nucli de Rodalies i ha recordat que aquest any s’incorporaran nous trens per millorar el servei.
Pel que fa a la demanda, Fernández ha afirmat que s’està recuperant: “Encara queda camí per recórrer, però la tendència és ascendent”, ha dit, tot i que ha admès que el sistema està “lluny de les aspiracions” de l’operadora.
Finalment, en referència als darrers incidents de Gelida i Adamuz, ha afirmat que “Renfe és una víctima més” i ha defensat que l’empresa ha actuat com “una operadora pública responsable”.
També ha assegurat que utilitzaran aquesta experiència per “millorar els procediments” i detectar possibles elements de millora, i ha garantit que continuaran al costat de les víctimes.
