Prueba noindex nofollow Jord/claude biblioteques Tarragona

Fins el 19 de juliol
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El músico Dani Flaco, quien ha actuado en L’Oncle Jack durante años, lamenta el cierre del local, destacando su importancia cultural y la fuerte conexión emocional con sus dueños, Jaume y Dolors
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El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.
El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.
El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.
El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.
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