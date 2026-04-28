Prueba noindex nofollow Jord/claude biblioteques Tarragona

El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.

El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.

El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.

El diputat d'ERC en el Parlament Josep Maria Jové a declarante la jueza que le espiaron con el programa Pegasus cuando, entre otras cuestiones, estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez y cuando se estaba celebrando el juicio contra los dirigentes independentistas por el 'procés', según fuentes jurídicas. Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona como víctimas por la intervención de sus teléfonos móviles.