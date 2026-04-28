Traslladen Rosa Peral a Brians 1 per haver orquestrat un atac contra una funcionària de Mas d'Enric
El trasllat s'ha efectuat aquest dimarts al matí
Europa Press
Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó com a coautora del crim de la Guàrdia Urbana juntament amb Albert López, que va ser condemnat a 20 anys, ha estat traslladada aquest dimarts del Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i han confirmat fonts coneixedores a Europa Press, el trasllat s'ha efectuat aquest dimarts al matí, després que Peral, presumptament, hagués tramat un pla per agredir una de les funcionàries de Mas d'Enric.
Rosa Peral va ingressar en presó provisional el 16 de maig del 2017, 15 dies després de la mort violenta de la seva aleshores parella, Pedro Rodríguez, i des d'aleshores ha passat per la presó de Wad-Ras, a Barcelona; Brians 1, a la qual ha tornat, i Mas d'Enric.
