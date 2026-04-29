Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta pluges Catalunya centralNou festival CaminsFira de l'OcupacióGran apagadaRecollida llentiscleDia de les EsquadresConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Successos

Dos detinguts per robar més de 2.500 euros en peces de roba de botigues del passeig de Gràcia

Els sospitosos amagaven el botí en un cotxe aparcat al carrer de Casp

Guàrdia urbana regulant el caòtic trànsit a gran via amb passeig de gràcia / JORDI COTRINA

Germán González

Barcelona

Una patrulla de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dimarts dos sospitosos d’haver robat diverses peces de roba en diverses botigues del passeig de Gràcia. Els agents van detectar els presumptes lladres i els van seguir quan anaven amb els articles sostrets. Així van descobrir que tenien aparcat un cotxe a l’interior d’un aparcament públic del carrer de Casp i que allà hi deixaven tot el que havien robat.

Dins del vehicle, els agents van trobar peces de roba encara amb etiqueta valorades en 2.500 euros. A més, en l’escorcoll dels dos sospitosos se’ls van requisar dues tisores i un ganxo que feien servir per desactivar els sistemes d’alarma del gènere robat. Estan acusats de cometre aquest delicte de furt i passaran a disposició judicial en els pròxims dies.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents