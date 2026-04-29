Successos
Dos detinguts per robar més de 2.500 euros en peces de roba de botigues del passeig de Gràcia
Els sospitosos amagaven el botí en un cotxe aparcat al carrer de Casp
Germán González
Una patrulla de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dimarts dos sospitosos d’haver robat diverses peces de roba en diverses botigues del passeig de Gràcia. Els agents van detectar els presumptes lladres i els van seguir quan anaven amb els articles sostrets. Així van descobrir que tenien aparcat un cotxe a l’interior d’un aparcament públic del carrer de Casp i que allà hi deixaven tot el que havien robat.
Dins del vehicle, els agents van trobar peces de roba encara amb etiqueta valorades en 2.500 euros. A més, en l’escorcoll dels dos sospitosos se’ls van requisar dues tisores i un ganxo que feien servir per desactivar els sistemes d’alarma del gènere robat. Estan acusats de cometre aquest delicte de furt i passaran a disposició judicial en els pròxims dies.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana