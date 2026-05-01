JUDICI A L’AUDIÈNCIA DE MADRID
La trucada d’una jove al seu pare, acusat d’agredir-la sexualment durant una dècada: «Arribaves a casa borratxo, em donaves pallisses i em violaves»
L’enregistrament és una prova clau en el judici que se celebra aquests dies. Els fets van passar des que la noia tenia 8 anys fins que en va complir 18 i se’n va anar de casa
A l’ordinador de l’acusat hi havia un «vídeo d’una nena despullada». La fiscalia demana 14 anys de presó
Jorge García
Un pare va estar agredint sexualment la seva filla de 8 anys durant una dècada. Les violacions només van parar quan la víctima va complir 18 anys i va decidir anar-se’n de casa, amb l’ajuda del seu germà, que també hauria sigut abusat per l’home.
Ara, el pare de tots dos, Darwin O., ha sigut jutjat a l’Audiència de Madrid per agredir sexualment la seva filla des del 2001 al 2011 quan vivien al districte de Puente de Vallecas (Madrid). La fiscalia demana 14 anys de presó per a l’home, d’origen equatorià. L’acusació particular sol·licita una pena de 15 anys.
«Arribaves a casa borratxo i em pegaves, em tocaves i em violaves. Cada setmana mínim dues vegades. Tenia vuit anys, ¿com vas poder fer-me això?». Són les dures paraules de la filla al seu pare en una trucada entre tots dos, dies abans de posar la denúncia el 2021. L’enregistrament es va reproduir davant el tribunal i consta com a prova principal del cas.
«Un pare no fa això»
En aquest enregistrament, la víctima crida al seu pare: «Digues-me tota la veritat. Estava dormint, tenia 8 anys i no tenia idea del que m’estaves fent. A sobre em gravaves. Un pare no fa això. Em vas destrossar la vida».
Segons el seu relat, quan ella tenia 8 anys van començar les «agressions sexuals del seu pare». La dura situació viscuda a casa la va fer «caure en l’alcohol» amb només 11 anys i «ajuntar-se amb bandes llatines» al complir 14, segons la declaració del seu germà.
Cada setmana
Als 18 anys se’n va anar a viure a Dublín, fugint de la situació. Fins aquell moment, «patia pallisses brutals i agressions sexuals cada setmana», segons el germà de la víctima i fill de l’acusat.
És ell qui va declarar davant el tribunal, sense biombo, i va donar detalls de com actuava l’home amb la seva germana: «La meva germana va ser violada pel meu pare moltes vegades. A mi em pegava i no recordo si feia alguna cosa més».
Vídeos d’una nena despullada
També va declarar la mare i exparella de l’acusat, ella sí que va decidir servir-se del biombo per evitar veure a la sala Darwin O. Davant del tribunal, la dona va expressar el seu «penediment i culpa» per «no haver pogut evitar les agressions».
Segons la mare, l’acusat «aprofitava quan ella es dutxava o se n’anava a treballar de matinada per abusar de la seva filla». Va ser ella la primera que va començar a sospitar dels fets quan va veure «un vídeo d’una nena despullada al seu ordinador».
A la presó
La resposta del seu exmarit a les preguntes de per què tenia aquestes gravacions va ser: «Si m’esborres el vídeo, et parteixo la cara», va assegurar la dona, que va explicar que l’home «sempre era molt agressiu i groller» a casa.
L’acusat, que està en presó provisional després de ser detingut per maltractar la mare dels seus fills, va declarar davant del tribunal emmanillat. Segons la seva versió, ambigua i confusa, «no havia comès els fets» pels quals se l’ha jutjat a l’Audiència de Madrid.
«Déu em jutjarà»
No obstant, durant la trucada reproduïda en el judici «va demanar perdó a la seva filla per tot el dolor que li va fer» i va dir que «Déu s’encarregarà de jutjar-lo».
La víctima no ha comparegut en el judici. Després de viure les agressions del seu pare durant gairebé tota la seva infància, ha aconseguit «viure la seva vida i formar una família».
