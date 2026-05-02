Una conductora amb dos menors s'accidenta a Organyà i el vehicle dona voltes de campana
Ha calgut tallar la C-14 en tots dos sentits i el SEM ha atès i ha traslladat els ocupants, que han resultat ferits lleus, a l’Hospital de la Seu d’Urgell
Aquest dissabte al migdia hi ha hagut un accident a l'Alt Urgent, a Organyà, que ha obligat a tallar la C-14 en tots dos sentits. L'avís s'ha rebut a la 1 i 10 minuts. Un vehicle ocupat per una dona i dos menors s'ha accidentat per causes que es desconeixen, ha fet voltes de campana i ha sortit de la via, on ha quedat bolcat.
Els Bombers han activat tres dotacions i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dues ambulàncies. No hi havia cap dels ocupants atrapat. Han estat atesos pel SEM i traslladats posteriorment a l'Hospital de la Seu d'Urgell ferits lleus.
