Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Una conductora amb dos menors s'accidenta a Organyà i el vehicle dona voltes de campana

Ha calgut tallar la C-14 en tots dos sentits i el SEM ha atès i ha traslladat els ocupants, que han resultat ferits lleus, a l’Hospital de la Seu d’Urgell

Una ambulància del SEM

Gemma Camps

Manresa

Aquest dissabte al migdia hi ha hagut un accident a l'Alt Urgent, a Organyà, que ha obligat a tallar la C-14 en tots dos sentits. L'avís s'ha rebut a la 1 i 10 minuts. Un vehicle ocupat per una dona i dos menors s'ha accidentat per causes que es desconeixen, ha fet voltes de campana i ha sortit de la via, on ha quedat bolcat.

Els Bombers han activat tres dotacions i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dues ambulàncies. No hi havia cap dels ocupants atrapat. Han estat atesos pel SEM i traslladats posteriorment a l'Hospital de la Seu d'Urgell ferits lleus.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  2. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  3. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  4. Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
  5. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  6. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  7. Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
  8. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer

El Baxi Manresa espera refer-se i enganxar el València distret amb Europa

El Baxi Manresa espera refer-se i enganxar el València distret amb Europa

Les imatges de la Fira de maig de Berga

Les imatges de la Fira de maig de Berga

La millor croqueta de Barcelona, a punt de revelar-se: podràs ser a l’esdeveniment gratis

La millor croqueta de Barcelona, a punt de revelar-se: podràs ser a l’esdeveniment gratis

Manel Esteller busca les claus de la longevitat en Alexandra Peraut, una nena catalana amb vellesa prematura

Manel Esteller busca les claus de la longevitat en Alexandra Peraut, una nena catalana amb vellesa prematura

La Patum ja té la samarreta d'aquest any i una nova cançó per viure la festa al ritme de rumba

La Patum ja té la samarreta d'aquest any i una nova cançó per viure la festa al ritme de rumba

Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»

Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»

L’Iran veu el reinici de la guerra com «l’escenari més probable» atès el fracàs de les negociacions amb els EUA

L’Iran veu el reinici de la guerra com «l’escenari més probable» atès el fracàs de les negociacions amb els EUA
Tracking Pixel Contents