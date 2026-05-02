Successos
Detingut per assassinar la seva dona en ple carrer d’Esplugues de Llobregat
Detingut per matar la seva mare en un centre sociosanitari de Barcelona
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per suposadament assassinar la seva parella a Esplugues de Llobregat. L’home ha atacat la dona amb una arma blanca quan anava pel carrer en una zona residencial just darrere de l’Hospital Sant Joan Déu sobre les onze del matí d’aquest dissabte. La víctima aniria acompanyada d’altres persones que van resultar ferides, segons fonts de la investigació.
Després d’atacar la dona, el sospitós va sortir fugint. El cos de la dona va quedar estirat a terra. El telèfon d’emergència 112 ha rebut l’avís que un home havia ferit una dona i fugit del lloc. Cap allà es van desplaçar dotacions dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Gràcies a la descripció de diversos testimonis es va poder identificar el sospitós que va ser detingut una hora més tard a Barcelona. La Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de les actuacions.
Tot apunta que es tracta d’un nou crim per violència masclista. En cas de confirmar-se, seria la primera dona assassinada per la seva parella o exparella aquest any a Catalunya
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any