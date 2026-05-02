Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
Les dues dones han trobat arbres caiguts i roques per on tenien previst passar i s'han esgarriat en desviar-se del camí previst
Les han localitzat sanes i estàvies i les han acompanyat fins a un corriol per poder arribar al refugi
Dues dones de 34 i 39 anys que aquest dissabte estaven fent una ruta pel Cadí-Moixeró, a Guardiola de Berguedà, han hagut de trucar al 112 i demanar ajuda perquè s'han desviat del lloc per on tenien previst passar perquè hi havia arbres caiguts i roques, s'han apartat del recorregut que tenien previst fer i s'han desorientat.
L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i 37 minuts i a 2/4 de 3 de la tarda els Bombers, que hi han destinat una dotació de Guardiola i una de Bellver de Cerdanya, han pogut establir contacte acústic amb elles. Finalment, les han trobat a pocs minuts per a 1/4 de 4 de la tarda i les han acompanyat fins a un corriol des del qual han pogut continuar fins al refugi. Ambdues estaven sanes i estàlvies. No ha calgut activar l'helicòpter del Grae.
