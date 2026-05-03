Successos
Segon crim en 24 hores per arma blanca a Catalunya: detingut un menor al Raval per matar un home amb un ganivet
L’agressió va tenir lloc després d’una baralla
Detingut per assassinar una dona amb un ganivet a Esplugues de Llobregat
Germán González
Segon crim amb arma blanca a Catalunya en poc més de 12 hores. Una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al barri del Raval de Barcelona, amb un ganivet. Cap a les 23.55 hores el servei d’emergències va rebre l’avís que hi havia una persona greu després de rebre una punyalada.
Al lloc dels fets es van desplaçar dotacions dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, els Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar el ferit en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment va morir.
Els testimonis van dir que havia sigut un menor l’autor de l’agressió amb arma blanca, i per això es va muntar un dispositiu per atrapar-lo. Una patrulla de la Guàrdia Urbana el va localitzar poc després a Ciutat Vella i el va arrestar. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos indaga en aquest cas, que està sota secret de les actuacions, per aclarir les causes de l’atac mortal. Tot apunta que va poder ser després d’una baralla, segons diverses fonts.
Morta a Esplugues
Unes hores abans, els Mossos d’Esquadra van detenir a la Diagonal un home que presumptament havia matat una veïna del barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat. Cap a les onze del matí de dissabte, el sospitós va assaltar per sorpresa la víctima amb una arma blanca quan anava pel carrer de Joan Miró i la va apunyalar repetides vegades al tòrax i al coll. També va ferir un altre home lleument al braç.
Després, el sospitós es va escapar caminant per la Diagonal amb el ganivet a la mà. Els agents van aconseguir reduir-lo i detenir-lo. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de les actuacions. Els agents han descartat que sigui un crim masclista, però tenen obertes diverses línies d’investigació sobre les hipòtesis d’aquest assassinat.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any