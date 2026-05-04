Apunyalat

La jutge ordena internar el menor que va matar un home al Raval

La causa està oberta per un delicte d’homicidi. Ha estat el segon crim en 24 hores per arma blanca a Catalunya

Un operatiu dels Mossos al Raval / Mossos d'Esquadra

Germán González

Barcelona

La plaça 3 de la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona ha ordenat l’internament en règim tancat per un suposat delicte d’homicidi del menor detingut per matar un home al Raval dissabte a la nit. Els Mossos d’Esquadra van traslladar el jutjat de guàrdia el sospitós després de ser capturat poc després de cometre el crim per una patrulla de la Guàrdia Urbana.

El succés va passar al carrer de la Cera de Barcelona abans de la mitjanit. Segons fonts de la investigació, hi va haver una baralla entre diverses persones i el sospitós va apunyalar la víctima, que tindria nombrosos antecedents. En aquell moment es va avisar al telèfon d’emergències i hi van acudir tant patrulles policials dels Mossos i de la Guàrdia Urbana com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre el lesionat de gravetat.

Els sanitaris van evacuar en ambulància el ferit cap a un centre hospitalari, on ha ingressat en estat crític i ha acabat morint poc després. El presumpte autor va ser localitzat per la Guàrdia Urbana de Barcelona poc després i va ser detingut.

