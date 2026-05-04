L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana té una causa oberta al TSJC per vulneració de drets fonamentals
Germán González
Núria González, fins ara advocada de l’exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Rosa Peral, ha renunciat a representar-la en les diverses causes judicials que té obertes. La lletrada ha pres la decisió després de consultar-ho amb l’entorn familiar de la condemnada pel ‘crim de la Guàrdia Urbana’, que compleix una pena de 25 anys de presó al centre penitenciari de Brians 1. Precisament fa una setmana la van traslladar de presó.
La lletrada ha fet pública la seva “renúncia oficial de tots els processos judicials en què defenso la senyora Rosa María Peral Viñuela i deixo d’ostentar la seva representació processal”. A més, afegeix que pren aquesta decisió “amb el convenciment que finalment trobarà la justícia que tota ciutadana mereix i amb el desig que tingui una vida feliç en el futur més immediat possible; fins aquí arriba la nostra col·laboració judicial”.
Feia més de tres anys que l’advocada representava Peral en totes les seves causes judicials. La principal era la revisió de la condemna de 25 anys imposada per l’Audiència de Barcelona per haver assassinat la seva parella d’aleshores, Pedro R., juntament amb un altre agent de policia, Albert López.
En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té obert un procediment per vulneració de drets fonamentals interposat per Peral, que va presentar el Departament de Justícia per haver-li negat reiteradament l’accés a l’expedient d’Albert López. Peral vol saber si existeix una confessió d’Albert i si, per això, s’ha permès que el pres accedeixi a sortides i permisos penitenciaris. És l’últim recurs que li queda a l’expolicia després que el Tribunal Suprem rebutgés revisar la condemna de 25 anys de presó que compleix.
A més, Peral té una causa oberta en un jutjat de Tarragona per presumptament haver incitat una altra interna de Mas d’Enric a agredir una funcionària el juliol de l’any passat. El juny de 2027 el Jutjat Penal 2 de Tarragona la jutjarà, juntament amb el seu pare, per un presumpte delicte d’alçament de béns. La Fiscalia acusa els Peral d’haver canviat de nom el 50% d’un habitatge de Vilanova i la Geltrú, així com un cotxe i una moto de la seva propietat, i de cedir-los gratuïtament al seu pare per evitar pagar la indemnització a la família de Pedro R.
El Jutjat de Primera Instància de Vilanova i la Geltrú també té sobre la taula una demanda de Peral contra Netflix per considerar que la sèrie ‘El cuerpo en llamas’, basada en aquest cas que la va portar a la presó, vulnerava el seu dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat. L’exagent demanava una indemnització de tres milions d’euros per a ella, després que el jutjat arxivés la part de la demanda que afectava la seva filla gran.
