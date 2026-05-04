L’heroïna torna amb força a Espanya ‘disfressada’ de pastilles
Els narcotraficants simulen que es tracta d’un medicament per ocultar la perillositat d’aquest opioide altament addictiu amb l’objectiu d’atraure nous consumidors.
J. G. Albalat
L’heroïna ha reaparegut a Espanya en format de pastilles. La manera de consumir-la ha canviat d’una manera radical. El temor de contraure malalties infeccioses, com la sida o l’hepatitis, va reduir de forma dràstica l’ús de les xeringues per injectar-se via intravenosa una substància que també pot inhalar-se, esnifar-se o fumar-se. Fonts de la Fiscalia Especial Antidroga alerten que aquesta droga altament addictiva s’ha introduït de nou al nostre país i ho ha fet diversificant la seva presentació a fi d’ampliar el mercat.
Energy Control, un programa de reducció de riscos i danys associats al consum de drogues, adverteix que el canvi de format de l’heroïna, en pastilles o càpsules, busca facilitar-ne el consum i la seva distribució il·legal per arribar a nous perfils de consumidors. Segons els experts, amb aquesta presentació que simula ser un fàrmac els traficants pretenen rebaixar la percepció del risc d’aquest perillós opioide.
Davant aquesta nova realitat, els organismes públics i la policia han activat les alertes. La Fiscalia Especial Antidroga ha detectat un augment de l’heroïna, especialment a Galícia, en els últims anys. El juny del 2025, l’operació Copèrnic va aconseguir el desmantellament de quatre importants punts de venda a Ourense, amb la detenció de 15 persones.
Primera partida de pastilles
Mesos després, el desembre del 2025, agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la nord-americana Drug Enforcement Administration –DEA— i la policia de Colòmbia, van interceptar per primera vegada heroïna en format de pastilles i van desarticular una organització encarregada d’introduir-les a Espanya. Amb aquesta operació policial es va interrompre una nova ruta, no utilitzada fins aquell moment, d’introducció d’heroïna des de Colòmbia. Van ser detingudes cinc persones, que van ingressar a la presó.
La investigació, dirigida per la Fiscalia Especial Antidroga de l’Audiència Nacional i un jutge de Madrid, es va iniciar a partir d’un històric traficant d’heroïna conegut pels agents. Els primers esbrinaments van estrènyer el cèrcol al voltant de les seves reunions, sempre en persona i en un lloc de la seva confiança: un restaurant de menjar ràpid de la capital d’Espanya. No utilitzava mòbil ni acudia mai directament a les cites, sinó que realitzava una o diverses parades per assegurar-se que no el seguien i assegurar així la seva activitat delictiva.
L’organització havia contractat altres persones perquè rebessin la droga i l’hi entreguessin de tornada, cosa que demostrava una alta professionalització. Els integrants d’aquesta xarxa van ser detinguts quan es disposaven a entregar vuit quilos d’heroïna en pastilles a l’aparcament d’un centre comercial de Madrid.
Marihuana i cocaïna
Més enllà de l’augment del tràfic d’heroïna, la droga més consumida continua sent la marihuana. Espanya és el principal productor de la Unió Europea, segons fonts de la lluita antidroga. Catalunya s’ha convertit en un important exportador d’aquesta droga i els cultius, malgrat la pressió policial, continuen estenent-se. Fonts de la Fiscalia Especial Antidroga afirmen que aquesta activitat està arrelant en l’actualitat a la província de Lleida, igual com a Granada, Almeria i Castella-la Manxa. L’Agència de la Unió Europea sobre Drogues assenyala que el 2021 Espanya va concentrar el 75% de les plantes de cànnabis confiscades a la UE, amb 3,2 milions d’exemplars.
La cocaïna és la segona droga que més es consumeix a Espanya. Les confiscacions continuen estant vinculades als ports d’entrada, com el de València, Barcelona i últimament Vigo. A les confiscacions en ports s’hi afegeixen importants quantitats intervingudes en embarcacions objecte d’abordatge i, cada vegada més, en aeroports, que estan sent utilitzats amb més freqüència com a via d’entrada de tota mena de substàncies, també de cocaïna, segons destaca la Fiscalia Especial Antidroga en la seva última memòria.
El Ministeri Públic ha advertit que el tràfic de drogues és un dels delictes més comuns comesos a Espanya i està "cada vegada més vinculat de forma inseparable a la delinqüència organitzada" i a la violència. L’informe SOCTA –Avaluació de l’amenaça de la Delinqüència Grave i Organitzada–, publicat per Europol el 2025, assenyala que el narcotràfic continua sent una de les principals activitats del crim organitzat a Europa i que l’amenaça que representen les xarxes de narcos s’ha incrementat i segueix en alça, amb l’ús de corrupció, violència i blanqueig.
