Tres morts per hantavirus en un creuer: què se sap d'aquesta malaltia infecciosa rara?
L'Organització Mundial de la Salut investiga el brot. Hi ha tres afectats més
Regió7 / EP
Tres persones han mort i tres més es troben ingressades després de contraure el hantavirus, una infecció respiratòria, mentre viatjaven a bord del creuer de luxe 'MV Hondius', que va partir del port argentí d'Ushuaia i es dirigia a Cap Verd, amb destí final a les Canàries. El cas l'ha destapat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), qui ha confirmat que hi ha una investigació en marxa i que la resta de passatgers i la tripulació es troben en observació.
Les dues primeres víctimes van ser un passatger de 70 anys i la seva dona de 69.
El hantavirus va ser focus d'interès el març del 2025, quan va saltar la notícia que la dona de Gene Hackman, Betsy Arakawa, havia mort a causa d'una síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialment mortal transmès per ratolins.
Hantavirus: una malaltia molt poc freqüent
La síndrome pulmonar per Hantavirus és una malaltia infreqüent però greu, causada per un virus que les persones adquireixen per contacte amb orina, excrements i saliva de rosegadors infectats, fonamentalment en respirar aire contaminat amb el virus.
Aquesta malaltia es produeix esporàdicament en persones que viuen en àrees rurals i boscoses dels Estats Units i altres parts del món.
I segons l'OMS, "tot i que és estrany, es pot contagiar entre persones i pot provocar greus afeccions respiratòries que requereixen monitorització, suport i resposta al pacient".
Símptomes
Els símptomes comencen entre una i sis setmanes després d'haver entrat en contacte amb aquest virus. Es presenta amb símptomes generals com:
- febre
- malestar general
- i dolors musculars
La meitat dels pacients poden experimentar:
- dolor abdominal
- cefalea
- nàusees
- i vòmits
Al cap de pocs dies, la infecció progressa, apareixent tos i dificultat respiratòria.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any