Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Tres morts per hantavirus en un creuer: què se sap d'aquesta malaltia infecciosa rara?

L'Organització Mundial de la Salut investiga el brot. Hi ha tres afectats més

Un investigador punxa un ratolí en un estudi sobre el hantavirus

Un investigador punxa un ratolí en un estudi sobre el hantavirus / Europa Press

Regió7 / EP

Tres persones han mort i tres més es troben ingressades després de contraure el hantavirus, una infecció respiratòria, mentre viatjaven a bord del creuer de luxe 'MV Hondius', que va partir del port argentí d'Ushuaia i es dirigia a Cap Verd, amb destí final a les Canàries. El cas l'ha destapat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), qui ha confirmat que hi ha una investigació en marxa i que la resta de passatgers i la tripulació es troben en observació.

Les dues primeres víctimes van ser un passatger de 70 anys i la seva dona de 69.

El hantavirus va ser focus d'interès el març del 2025, quan va saltar la notícia que la dona de Gene Hackman, Betsy Arakawa, havia mort a causa d'una síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialment mortal transmès per ratolins.

Hantavirus: una malaltia molt poc freqüent

La síndrome pulmonar per Hantavirus és una malaltia infreqüent però greu, causada per un virus que les persones adquireixen per contacte amb orina, excrements i saliva de rosegadors infectats, fonamentalment en respirar aire contaminat amb el virus.

Aquesta malaltia es produeix esporàdicament en persones que viuen en àrees rurals i boscoses dels Estats Units i altres parts del món.

I segons l'OMS, "tot i que és estrany, es pot contagiar entre persones i pot provocar greus afeccions respiratòries que requereixen monitorització, suport i resposta al pacient".

Símptomes

Els símptomes comencen entre una i sis setmanes després d'haver entrat en contacte amb aquest virus. Es presenta amb símptomes generals com:

  • febre
  • malestar general
  • i dolors musculars

La meitat dels pacients poden experimentar:

  • dolor abdominal
  • cefalea
  • nàusees
  • i vòmits

Notícies relacionades

Al cap de pocs dies, la infecció progressa, apareixent tos i dificultat respiratòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  2. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  3. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  4. Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
  5. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  6. Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
  7. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
  8. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any

Tres morts per hantavirus en un creuer: què se sap d'aquesta malaltia infecciosa rara?

Tres morts per hantavirus en un creuer: què se sap d'aquesta malaltia infecciosa rara?

Endesa va detectar 284 casos de frau elèctric a Manresa l'any passat, un 30 per cent més que el 2024

Endesa va detectar 284 casos de frau elèctric a Manresa l'any passat, un 30 per cent més que el 2024

Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana

Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana

Sant Joan de Vilatorrada unirà esport i medi ambient en una nova edició del Correcull per la Natura

Sant Joan de Vilatorrada unirà esport i medi ambient en una nova edició del Correcull per la Natura

Aigües de Manresa tanca amb el 79% executat un Pla Estratègic 2021-2025 marcat per la sequera

Aigües de Manresa tanca amb el 79% executat un Pla Estratègic 2021-2025 marcat per la sequera

El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Encara ets a temps d’apuntar-te per rebre un reconeixement

El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Encara ets a temps d’apuntar-te per rebre un reconeixement

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Visita a les obres de la cinquena fase del Polígon de les Comes

Visita a les obres de la cinquena fase del Polígon de les Comes
Tracking Pixel Contents