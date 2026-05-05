Catalunya farà més controls d’armes blanques en parcs, zones de lleure i transport públic
En 72 hores es van produir dues morts i set ferits per agressions amb ganivets. Els incidents amb navalles han baixat un 31,5% en el primer trimestre del 2026 i després de la intensificació del pla Daga els decomisos han descendit un 13%.
Germán González
En només 72 hores, des de primera hora de dissabte, dues persones van morir –una dona a Esplugues i un home al Raval– i set més van resultar ferides en set atacs amb armes blanques a Catalunya, un balanç tràgic que s’ha viscut amb indignació i dolor per part de la ciutadania i que ha revifat el debat sobre la seguretat. Malgrat això, els Mossos d’Esquadra van remarcar ahir que són "fets puntuals" que van coincidir en el temps. Tot i així, per consolidar la percepció de seguretat entre la població, la policia ha decidit intensificar la seva presència als carrers i reforçarà de manera immediata els controls per detectar ganivets i navalles i provar de retirar aquestes armes abans que es puguin utilitzar en aldarulls, segons informa El Periódico.
Així, el pla Daga, en vigor des de fa uns dos anys, es reforçarà amb més controls periòdics en zones de lleure, parcs i altres espais de reunió, i transport públic, principalment a la sortida del metro d’alguns barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquests són els punts on es concentren més incidents amb armes blanques, sobretot els caps de setmana, quan augmenta la presència de gent al carrer. L’objectiu és que aquests dispositius estiguin plenament operatius amb l’arribada del bon temps. Els controls es duran a terme en coordinació amb les policies locals.
Les últimes dades de què disposa la Conselleria d’Interior avalen la tesi que aquests atacs amb arma blanca en tot just cinc dies no suposen un punt d’inflexió ni una tendència a l’alça. De fet, en els tres primers mesos d’aquest 2026 els incidents amb armes blanques a Catalunya s’han reduït un 31,5% respecte al mateix període del 2025: així s’ha passat de 1.140 a 780, que inclouen robatoris amb violència, baralles o lesions.
També han baixat un 13% les armes blanques decomissades: han passat de les 2.440 el primer trimestre del 2025 a les 2.125 el 2026, segons dades dels Mossos d’Esquadra a qui ha accedit aquest diari. La policia atribueix aquests descensos a la pressió del pla Daga.
El setembre del 2024 va ser quan els Mossos van donar un impuls al pla Daga, que va donar els seus fruits ja l’any passat. En tot el 2025 es van requisar 9.806 armes a Catalunya, una mitjana de 27 al dia. Va ser una xifra superior (un 6,3% més) a la del 2024 quan la policia va trobar 9.220. El que més requisa la policia són navalles, seguides de ganivets i matxets, tot i que els agents també han trobat punyals de menys d’onze centímetres de fulla i doble tall, espases, catanes, dagues, destrals ornamentals, estrelles amb broqueta i bastons d’estoc.
Segons expliquen fonts policials, la majoria d’aquestes armes es requisen en relació amb robatoris amb violència, seguit d’agressions, amenaces, exhibició pel carrer i baralles a l’espai públic.
Tot i que les xifres reflecteixen aquest descens dels delictes i l’increment de la pressió policial, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va admetre que malgrat el descens dels delictes, fets tràgics com els viscuts a Esplugues o el Raval, amb dues persones mortes, fan "difícil defensar les dades públicament". Parlon va remarcar la importància de "treballar amb les percepcions" que els ciutadans tenen de la seguretat. Perquè tot i que les estadístiques marquen aquest descens dels delictes, la coincidència de set apunyalaments en cinc dies atia la sensació que hi ha inseguretat.
En aquest sentit, va remarcar que el pla contra la multireincidència, el pla Daga i els dispositius Kanpai estan operatius per garantir la seguretat als carrers catalans.
Dos homicidis en 12 hores
L’incident que ha desencadenat més alarma social ha sigut el d’una dona del barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat, dissabte al matí, a plena llum del dia. Un home, que va ser detingut poc després pels Mossos a la Diagonal, la va agredir salvatgement amb un ganivet al coll i tòrax, i abans de sortir fugint també va ferir lleument al braç un home que va acudir al rescat de la dona atacada.
Malgrat que alguns veïns van afirmar que el sospitós, d’origen magribí, va dir "Al·là és gran" en el moment de l’agressió, i que a les xarxes socials es van multiplicar els missatges que parlaven d’atac terrorista, els Mossos d’Esquadra descarten que l’incident tingui cap vinculació amb el terrorisme. Les primeres investigacions apunten que el sospitós pateix un trastorn mental, hauria sofert un brot psicòtic i hauria atacat a l’atzar la dona, que no coneixia. "A priori es tracta d’una persona que es trobava en una situació alterada i probablement tenia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el gihadisme", remarcava Parlon ahir a primera hora.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès