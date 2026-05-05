La "droga dels pobres" a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes

El karkubi, barreja d'haixix i tranqul·litzants, és més econòmic i fàcil d'aconseguir que altres estupefaents del mercat de la Catalunya interior

Pastilles de benzodiacepines intervingudes per la Policia Nacional / Arxiu

R. Tortosa

El consum de karkubi, barreja coneguda com la "droga dels pobres", s'ha incrementat recentment a la Catalunya central, segons han observat diverses fonts, tant sanitàries com judicials. Aquest estupefaent, més econòmic que altres tòxics que hi ha actualment al mercat del territori, s'elabora combinant haixix i benzodiazepines.

L'objectiu dels usuaris de karkubi és potenciar els efectes psicoactius d'aquests fàrmacs psicotrònics depressors del sistema nerviós central, prescrits sobretot per tractar l'ansietat, l'insomni, l'epilèpsia o els espasmes musculars. Un preu baix i una composició basada en substàncies relativament fàcils d'aconseguir influeixen en la seva popularitat.

Les estadístiques de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues revelen que el 4,8% de la població de 15 a 64 anys confessa haver ingerit benzodiazepines sense recepta alguna vegada. El primer contacte es produeix poc abans dels 30 anys. Les dones acostumen a fer-ho abans que els homes.

El tràfic il·lícit de clonazepam, de la família de les benzodiazepines, està documentat a l'Estat des de fa molts anys. Per aconseguir-ne, a més de falsificar les receptes, alguns consumidors recorren a les amenaces o les agressions al personal dels centres d'atenció primària.

L'Observatori de Medicaments d'Abús va calcular que aproximadament el 40% de les notificacions de mal ús de medicaments a Catalunya es referia a les benzodiazepines, sobretot al clonazepam. En paral·lel, nombrosos informes alertaven de l'extensió del karkubi entre la població del nord d'Àfrica.

Per exemple, una investigació del Departament d'Estat nord-americà subratllava que aquesta era la segona droga més comuna al Marroc. Per a les autoritats d'aquest país i d'Algèria, l'entrada il·legal de benzodiazepines i altres tranquil·litzants suposa un greu problema. En qualsevol cas, el karkubi és adquirit a les comarques interiors per compradors de diversos orígens.

Un dels mites derivats d'algunes intervencions policials a Catalunya és que el clonazepam està rere alguns episodis violents. A més, com assenyala l'organització especialitzada Energy Control, la denominació "droga dels pobres" genera un "triple estigma": contra les persones amb pocs recursos, contra els ciutadans originaris del Marroc i contra aquells que prenen estupefaents.

La "droga dels pobres" a la regió central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes

La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

Un cotxe surt de la via i cau 20 metres a Vilada

Atropellada una menor en un accident a Manresa

El cotxe elèctric obliga a fer números d'una altra manera

Trump assegura que, si ell no fos a la Casa Blanca, "estaríeu a la Tercera Guerra Mundial"

Barcelona reformarà el 2027 l'estació d'autobusos de Sants, afectada per les obres d'Adif

Junta de Seguretat de Solsona: més coordinació i augment del 14% de les actuacions de la Policia Local

