Mor un motorista en un encalç amb un camió a l’AP-7 al Papiol
El conductor s'ha estavellat contra un camió i no ha pogut salvar la vida
ACN
Barcelona
Un motorista ha mort aquest dimarts al migdia en un sinistre viari al punt quilomètric 162 de l’autopista AP-7 al Papiol (Baix Llobregat), en sentit Girona. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), s’ha produït una col·lisió per encalç entre una motocicleta i un camió per causes que s’estan investigant.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 13.43 h. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima mortal, 35 persones han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 16 de les quals són motoristes (dades provisionals).
