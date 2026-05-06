Agressió homòfoba a Castelló: "Cada vegada que el meu gos borda penso que venen a matar-me"
Joan Martínez, veí de la localitat, denuncia un atac al crit de "maricó de merda" i amenaces com "et tallaré de dalt a baix"
Iván Fernández
"Cada vegada que el meu gos borda, no sé si és algú que ve a matar-me. I el meu gos borda unes quaranta vegades al dia". Així de clar s'expressa Joan Martínez, un veí de Borriana (Castelló) que dissabte passat va patir una agressió homòfoba per part d'un home al portal de casa seva.
Segons explica en la seva denúncia davant la Guàrdia Civil, aquesta persona, a qui va identificar com el cunyat de la seva veïna i que sortia del pis d'ella, li va adreçar insults com "maricó de merda" i el va amenaçar dient "et tallaré de dalt a baix" i "si me'l trobo, me'l carrego". Finalment, el va sacsejar pel coll i li va provocar lesions al coll.
Però aquest incident, que va passar davant la mirada de la parella de Joan, és l'última gota d'un got que ja està pràcticament ple. "Ja m'han agredit diverses persones i sé que estan totes relacionades amb la meva veïna", explica, i afegeix que "fa unes setmanes, em van atrapar el cap amb la porta d'un cotxe. Imagina't què podria haver passat".
"Escolta tot el que diem"
Aquest conflicte s'allarga des de fa anys. Joan Martínez assenyala que "des de l'època de la covid tenim un forat a la cuina per unes obres que van fer al seu pis. Ella pot escoltar tot el que diem a casa. A més, moltes vegades es posa a cridar i dona cops a la paret". "És una animadversió personal, estem torturats. Però no és només amb mi. Un altre veí de la mateixa planta, que és estranger, diu que no vol saber res dels qui viuen allà perquè són molt racistes".
Joan sap que el seu aspecte i la seva forma de vida són les principals raons d'aquesta situació. "Soc una persona que porta tatuatges i rastes. Soc bisexual, una mica efeminat i vesteixo un kilt (faldilla típica escocesa) pel poble. Pel que sembla, això li molesta", afirma l'agredit.
"En tot just tres setmanes, he perdut sis quilos. M'estan enfonsant la vida", reconeix aquest veí de Borriana, que relata que "em volia donar per vençut i marxar als Països Baixos. Ja hi havia viscut anteriorment i havia trobat una feina. Però, com que m'ha denunciat per destrucció de propietat privada per un dia que el meu gos va orinar a la seva porta, he perdut la feina. A banda, fins al dia 26 de maig, que és quan he d'anar al jutjat a declarar, no puc marxar".
"Soc una persona de pocs recursos i no em puc permetre marxar d'aquest pis", assegura Joan Martínez, que també assenyala que "els meus gossos estan amenaçats de mort". "Alguna vegada m'ha dit que els enverinarà el menjar".
"En veure l'agressor, corre"
En tot aquest temps, Joan tampoc no ha aconseguit una solució a aquesta situació per part de les autoritats. De fet, es queixa de les actuacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. "A la caserna de la Guàrdia Civil em van dir que me n'anés a una altra casa, que no tinc, o que, quan vegi l'agressor, surti corrents. Asseguren que no hi ha cap protocol davant aquestes situacions", es queixa.
Per la seva banda, a la comissaria de la Policia Nacional, "van riure quan els vaig dir que el meu pare era inspector de policia i que existia un protocol per a aquesta mena d'agressions. Em van dir que on havia estudiat el meu pare".
Joan Martínez destaca que "ja havia renunciat a resoldre aquesta situació, però no puc més. Necessito que algú actuï i m'ajudi".
