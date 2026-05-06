Tractament penitenciari
L'assassí d'Esplugues ingressa a la unitat psiquiàtrica de Brians 1
Els forenses que el van examinar van constatar que podria patir un problema de salut mental
Germán González
L.B., l'home de nacionalitat marroquina de 37 anys que dissabte passat va apunyalar mortalment una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat, va ingressar a la presó aquest dimarts per ordre de la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d'aquesta localitat. Ho va fer a la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP) del Centre Penitenciari Brians 1, ja que actualment està sota tractament mèdic, segons ha pogut saber aquest diari.
Habitualment hi ha una unitat d'ingressos per als interns acabats d'arribar en què s'aclimaten al centre. Tanmateix, l'acusat hauria anat a la UHPP per poder estudiar el tipus de trastorn mental que té. Els forenses que el van examinar abans de la compareixença al jutjat van dictaminar que podria patir un problema de salut mental.
Durant la seva compareixença al jutjat, l'acusat, que només va respondre al seu advocat, va explicar que no recordava gairebé res del que havia passat dissabte, segons fonts judicials.
La principal hipòtesi dels investigadors sobre l'atac mortal que va cometre el sospitós el cap de setmana passat és que estaria sota un brot psicòtic quan va apunyalar repetidament al coll i al tòrax la dona, d'origen xinès, i va lesionar lleument un altre veí que s'hi va enfrontar. Després L.B. se'n va anar cap a la Diagonal i allà el va detenir una patrulla dels Mossos d'Esquadra juntament amb agents de la Guàrdia Urbana.
Estava molt alterat, segons fonts de la investigació, i fins i tot va causar danys al vehicle policial que el traslladava i posteriorment, va agredir una altra agent que el custodiava a l'ambulatori on va ser atès. Per això, està acusat dels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. En aquest sentit, els investigadors tenen clar que va abordar la víctima per darrere, sense que ella tingués possibilitat de defensar-se, i li va clavar repetidament el ganivet; per això el jutjat considera que va cometre l'assassinat malgrat que mentalment estigués trastornat.
Antecedents previs
En declaracions a RTVE, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que "consta algun incident" en altres punts d'Espanya provocat pel detingut i ha tornat a insistir que els Mossos no treballen amb la hipòtesi del terrorisme, sinó amb la que l'home va actuar en una situació de "deliri".
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Mossos se centren a aclarir si el sospitós tenia algun tipus de fixació per la víctima, i per això la va esperar i la va seguir, o bé la va triar a l'atzar el matí de dissabte. Diversos veïns asseguren que feia dies que rondava per la zona, tot i que a la Guàrdia Urbana de la localitat no li constava cap incident. El que és clar és que agressor i víctima no tenien cap vincle previ.
El que està descartat és que l'assassinat tingui una motivació terrorista. Alguns veïns van sentir cridar a l'acusat "Al·là és gran", en àrab i espanyol, igual que va fer quan va patir un altre episodi similar fa uns anys a Burgos (allà va dir "Al·là està de part meva" únicament en espanyol) i que va avançar aquest diari. Tanmateix, tant en aquella ocasió com ara, els agents no han trobat cap relació del detingut amb el jihadisme, ni que seguís un procés de radicalització. En aquest sentit, s'ha examinat el seu telèfon mòbil sense trobar rastre de vincles terroristes o de missatges que cridessin a la jihad, tot i que està pendent una anàlisi més en profunditat del dispositiu electrònic.
En l'incident de Burgos, els agents que van detenir L.B. van concloure que es trobava sota "idees delirants" i que va patir un trastorn psicòtic que el va portar a llançar pedres contra els agents, a més de provocar aldarulls en centres religiosos. La policia que el va arrestar el va traslladar després al mòdul de psiquiatria de l'Hospital Universitari de Burgos pel seu estat de salut mental. En l'atestat també s'assenyalava que tenia al·lucinacions auditives. Al sospitós li consta algun altre enfrontament amb la policia en altres parts d'Espanya, però pels quals no va arribar a ser detingut, segons han explicat diverses fonts a aquest mitjà.
