Successos
Cauen dos clans familiars a Sabadell que tenien quatre plantacions de marihuana
Hi ha 10 detinguts i es van requisar unes 1.300 plantes
Germán González
La Policia Nacional ha desarticulat dos clans familiars de narcotraficants establerts al barri de Can Puiggener de Sabadell. Hi ha deu detinguts acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Els agents remarquen que aquests clans cultivaven marihuana i després la distribuïen a la zona de Sabadell i l'àrea metropolitana de Barcelona.
El passat 5 de maig es va fer una entrada i escorcoll de set domicilis dels dos grups organitzats en aquest barri, fins i tot alguns estaven al mateix carrer. Per fer aquesta operació es va comptar amb el suport de tots els efectius de la Unitat d'Intervenció Policial de Barcelona (UIP), atès el perfil de perillositat dels membres de tots dos clans familiars.
En l'operació es va detenir sis homes i quatre dones, que presumptament pertanyen als dos clans, i es van desmantellar quatre plantacions de marihuana que estaven dins dels habitatges, una d'elles amb l'accés "búnqueritzat". En concret, es van requisar 1.291 plantes de marihuana en procés de creixement amb un pes superior a 130 quilos, més de 15 quilos de cabdells de marihuana i més de 31 quilos d'haixix disposats en plaques envasades al buit, llestes per a la venda.
La Policia va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Sabadell i de tècnics de la companyia elèctrica, que van restablir el subministrament de xarxa a la zona a causa de les connexions fraudulentes, que tenien un risc alt de provocar un incendi. La investigació continua activa i està prevista la detenció de dues persones més que pertanyen als clans familiars.
