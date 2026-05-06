La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
Les catinones sintètiques són barates, fàcils d'aconseguir i sovint es venen com si fossin productes legals
R. TORTOSA
La droga més estesa per Europa és molt menys coneguda que l'heroïna, la cocaïna, l'èxtasi o el cànnabis. Es tracta de les catinones sintètiques, substàncies estimulants químicament relacionades amb l'alcaloide actiu del khat, una planta consumida des de fa segles. Són barates i fàcils d'aconseguir en qualsevol indret de Catalunya, per descomptat, també a la regió central.
Aquests estupefaents es van popularitzar fa un parell de dècades com a "drogues legals", "sals de bany" o "fertilitzants", com adverteixen els portaveus de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. La majoria de les seves fórmules -de la 4-MMC i derivats com la 2-MMC fins a la 3-MMC o la 3-CMC- estan fiscalitzades en gran part dels països europeus. Amb tot, com recorda la Secretaria d'Estat de Salut, apareixen nous compostos "amb regularitat", perquè els seus productors sempre van "un pas per davant de l'actualització de les lleis".
Les dades de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues (European Union Drugs Agency, EUDA) i de l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA) constaten la preeminència de les catinones sintètiques, per davant de cannabinoides, fenetilamines, triptamines, benzodiazepines, anilalquiamines, arilciclohexilamines, opioides i un llarg etcètera.
Mercats sense regular com la web profunda o la internet superficial permeten comprar aquesta mercaderia en forma de pastilles, cristalls o pols. Mentre que un gram de cocaïna costa al voltant de 60 euros, per menys del doble es pot adquirir un pot de 25 grams de metilmetacatinona. Cada vegada que les autoritats prohibeixen una d'aquestes varietats, els laboratoris clandestins en comercialitzen una altra.
Participants en trobades de chem sexorganitzades al Bages i l'Anoia han confirmat que en aquestes festes s'ha distribuït diverses classes d'aquest producte. Igualment, l'entitat especialitzada Control Energy ha comprovat la presència d'aquest element en píndoles presumiblement venudes com a MDMA a Barcelona. La demanda d'aquest narcòtic era molt superior a l'oferta entre el 2008 i el 2020. Aquesta circumstància va impulsar les catinones com a substitutiu.
Les xarxes "disfressen certes drogues amb molta clientela" amb altres substàncies de les quals "es volen desfer el més aviat possible", detalla un policia amb experiència en la lluita contra el narcotràfic. "Això és el que està passant amb les catinones sintètiques", afegeix l'agent abans de concloure: "El problema és que els usuaris no saben ben bé què s'estan prenent".
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada