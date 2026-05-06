La família de Francisca Cadenas creu que la seva mort estava planificada i veu "poc probable" que hi participés una sola persona
"Per l’autòpsia preliminar, les lesions que hi ha al cos de la meva mare és molt poc probable que les fes una persona", ha assegurat José Antonio Meneses Cadenas, en una entrevista aquesta tarda a Canal Extremadura Televisión
Tot i que sempre van pensar que havia estat un assassinat, no van imaginar la "crueltat" i l’"acarnissament" emprats contra una dona a qui li quedava "tota la vida per davant"
La família de Francisca Cadenas creu que la mort d’aquesta veïna d'Hornachos (Badajoz), que va estar desapareguda durant gairebé nou anys, estava planificada i considera "poc probable" la participació d’una sola persona, d'acord amb les lesions que presentava.
"Per l’autòpsia preliminar, les lesions que hi ha al cos de la meva mare és molt poc probable que les fes una persona", ha assegurat José Antonio Meneses Cadenas, en una entrevista a Canal Extremadura Televisión recollida per Europa Press.
Aquesta entrevista, en què també han participat el vidu de Cadenas, Diego Meneses, i els seus altres fills Javier i Diego, és la primera en un plató de televisió després de confirmar-se la seva mort amb la troballa de les seves restes òssies a la casa d’uns veïns i a pocs metres del seu domicili habitual.
La família de Cadenas ha coincidit a assenyalar que, després de l’aparició de les restes, es troben "fatal", ja que, tot i que sempre pensaven que havia estat un assassinat, no amb la "crueltat" i l’"acarnissament" emprats contra una dona a qui li quedava "tota la vida al davant".
D’aquesta manera, Javier Meneses ha assenyalat que, tot i que pensava que estava preparat per al desenllaç, ha dit que s’ha adonat que no en conèixer el "nivell d’acarnissament emprat" i el "menyspreu a la vida mostrat" pels presumptes autors, que es troben a la presó.
També ha coincidit que els "destrossa mentalment" pensar què hauria passat si la nit en què Francisca Cadenas va desaparèixer s’hagués actuat de manera diferent.
Així, José Antonio Meneses ha apuntat que els "mata" els pensaments intrusius sobre la "duresa d’aquest crim" i sobre el que va haver de passar la seva mare. "La meva mare podia estar amb vida en aquell moment —en què va trucar a la casa dels detinguts la nit de la desaparició—. És el que ens destrossa. I després la duresa, la duresa", ha dit.
"La meva mare la van destrossar, és que la meva mare la van destrossar, la pobra. No li van donar opció, la meva mare no va tenir opció de defensar-se d’aquests dos subjectes", ha asseverat. Per això, ha dit que "ni la condemna més gran que puguin imposar a aquests subjectes" compensarà la família "a nivell emocional".
Era una dona de rutines
José Antonio Meneses ha recordat també que la seva mare era una dona de rutines, per la qual cosa ha considerat que la seva desaparició i mort estava planificada, alhora que ha lamentat els "danys col·laterals" que han patit moltes persones al poble que van ser assenyalades pels fets, ja que, com ha apuntat Javier, els detinguts desviaven l’atenció cap a altres persones.
De la mateixa manera, ha dit que els germans detinguts tenien "tan interioritzat" que no havien fet res que "ells mateixos es creien innocents".
Per la seva banda, sobre la declaració d’un dels germans en què va dir que havia estat part de la nit de la desaparició a l’hospital tenint cura d’un familiar, José Antonio Meneses ha assenyalat que aquesta és la seva "coartada, però això no l’eximeix".
"És a dir, ell és tota la nit amb el seu germà Julián a l’habitatge, és a dir, té moltíssim temps per fer tot el que van fer amb la meva mare. I també per l’autòpsia preliminar, les lesions que hi ha al cos de la meva mare, és molt poc probable que les fes una persona", ha assenyalat.
Petició de presó permanent revisable
En l’entrevista, també hi ha intervingut Verónica Guerrero, advocada de la família, que ha apuntat que la instrucció podria durar dos anys i ha assenyalat que, quan aquesta acabi i tingui "proves suficients" que s’hagués produït un delicte contra la llibertat sexual de Francisca Cadenas, demanarà la presó permanent revisable.
Sobre la petició d’un jutge que s’aporti ADN de l’assassí confés de Cadenas, Guerrero ha dit que ella entén per col·laboració "altres coses".
"Hauria estat tan senzill com aixecar la mà i dir: "Escolti, que m’hi vaig negar en el seu moment, però ara hi estic disposat", d’aquesta manera potser l'UCO no ho hauria hagut de demanar al jutge i el jutge no hauria dictat una interlocutòria obligant-hi", ha assenyalat. "Col·laboració no n’hi ha hagut, per descomptat", ha afegit.
També, i sobre la declaració davant el jutge aquest mes dels germans dels presumptes autors de la mort de Cadenas, l’advocada ha explicat que han estat cridats d’ofici arran de les declaracions que hi ha hagut a sala. Així, ha explicat que se’ls ha cridat amb un motiu i no perquè sigui el procediment habitual.
Finalment, i sobre el canvi de presó, Verónica Guerrero ha indicat que es va assabentar que havien canviat de presó per la premsa i que desconeix la motivació del trasllat.
Cal recordar que aquest dissabte, dia 9, es compleixen nou anys de la desaparició de Francisca Cadenas i que se celebrarà una concentració a la Plaça d'Espanya d'Hornachos en record de la seva veïna.
