INTERLOCUTÒRIA JUDICIAL

El jutge obliga l'assassí de Francisca Cadenas a entregar el seu ADN

Autoritza els agents de l'UCO a fer servir les "mesures coercitives necessàries" per extreure a Julián González una mostra de saliva. L'acusat, a la presó a l'espera del judici, es va negar a fer aquesta prova

Els investigadors necessiten comparar el seu perfil genètic amb el dels objectes trobats a la casa on ell i el seu germà Manuel van tenir enterrat durant nou anys el cadàver de la seva veïna

Julián González, presumpte assassí de la seva veïna Francisca Cadenas, a Hornachos (Badajoz). / SUCESOS

Vanesa Lozano

Madrid

L'assassí confés de Francisca Cadenas haurà d'entregar una mostra d'ADN als agents de la UCO, després de negar-se a sotmetre's a aquesta prova. I ho farà finalment de manera forçosa, per ordre judicial, segons ha sabut el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

El jutge que investiga el cas ha accedit a la petició dels agents de la Guàrdia Civil i ha ordenat "que es practiqui la presa de mostres biològiques per a l'extracció de perfil genètic" de Julián González. Tant ell com el seu germà Manuel són a la presó acusats de l'assassinat de la dona, desapareguda el 9 de maig del 2017 a la porta de casa seva a Hornachos (Badajoz) i les restes de la qual van ser recuperades el passat 11 de març, enterrades sota el pati de la casa dels germans González.

Mesura necessària

L'UCO havia demanat permís al magistrat per fer servir les "mesures coercitives necessàries" per extreure a Julián González una mostra de saliva (el seu germà sí que va acceptar sotmetre's al test). És una prova "imprescindible" per acarar el seu ADN amb el dels objectes recollits a la casa on els dos acusats van tenir amagats durant gairebé nou anys els ossos de Francisca, mentre veien com la família de la seva veïna la buscava sense descans.

En una interlocutòria, a la qual ha accedit aquest mitjà, el jutjat d'Instrucció 1 de Villafranca de los Barros accepta els arguments de la Guàrdia Civil. També els de la Fiscalia i l'advocada de la família de Francisca, Verónica Guerrero, que es van adherir a la petició de l'UCO: "La prova és idònia, necessària i proporcional per a l'esclariment dels fets", conclou el jutge.

Objectes del lloc del crim

"L'obtenció del perfil genètic resulta d'interès per a la present instrucció, ja que se'n podrien dilucidar les circumstàncies relatives a la mort de la senyora Francisca Cadenas, així com poder identificar objectes relacionats amb aquests fets a partir del resultat d'altres diligències com la inspecció tècnica ocular ja practicada pels agents", explica el magistrat.

Afegeix que es tracta, a més, d'"una diligència necessària, ja que l'ADN de l'acusat no es podria obtenir d'una altra manera". I assenyala que "malgrat que pugui resultar afectada l'esfera dels drets fonamentals de l'investigat, no suposa una diligència que li comporti una especial invasió física pel mètode emprat pels agents, i no existeix cap alternativa menys onerosa".

Amb l'ordre del jutge a la mà, els agents de l'UCO acudiran al Centre Penitenciari Sevilla II, a Morón de la Frontera, i sotmetran Julián a un frotis bucal.

No ha col·laborat

El seu advocat, José Duarte, va assegurar al canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica que aconsellaria a l'acusat fer la prova d'ADN voluntàriament. Però, segons les fonts consultades per aquest mitjà, Julián no s'ha pronunciat al respecte en aquest temps. Tampoc el seu advocat ha presentat cap escrit per "comunicar el seu desig de col·laborar amb l'entrega del seu perfil genètic".

"Davant la negativa de l'investigat", segons recull la interlocutòria, el jutge "autoritza expressament l'adopció de les mesures coercitives necessàries" perquè els agents de l'UCO puguin prendre les "esmentades mostres" d'ADN a l'assassí.

