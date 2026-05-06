Els Mossos busquen el violador d'una menor el cap de setmana passat al Raval

Han iniciat la investigació tot i que la víctima encara no ha presentat la denúncia

Bar Ca la Mercè, situat a la plaça Castella del Raval de Barcelona

Germán González

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen un sospitós d'agredir sexualment una menor dissabte passat a la nit a la plaça Castilla, al barri del Raval de Barcelona. La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella ha començat les indagacions visionant les càmeres de seguretat de la zona i preguntant als responsables dels nombrosos bars i comerços que hi ha a la plaça. Les primeres hipòtesis apunten que el principal sospitós seria un delinqüent habitual, a qui no s'ha vist des de fa dies en aquest espai públic.

La policia està a l'espera que la víctima presenti una denúncia, com és habitual en aquests casos, per poder continuar amb la investigació i derivar-la al jutjat de Barcelona que correspongui. L'agredida seria menor d'edat, segons fonts policials, per la qual cosa els agents han intensificat la recerca del sospitós.

Aquell mateix dissabte, però un parell d'hores més tard, un menor va agredir mortalment amb un ganivet un altre home molt a prop de la plaça Castilla, al carrer de la Cera. La víctima va resultar ferida greu i va morir més tard a l'hospital després de rebre una agressió amb arma blanca. El jutjat de menors va ordenar l'internament del menor en règim tancat.

