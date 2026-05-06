En tres anys
Els Mossos redueixen un 80% les ocupacions il·legals a Olivella, la majoria associades a la marihuana
Molts delinqüents entraven en immobles d'urbanitzacions aïllades per ubicar-hi plantacions
Germán González
Entre el 2022 i el 2025, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olivella, els agents municipals i veïns de la localitat, han aconseguit reduir un 80% les ocupacions en aquesta població. La majoria eren per ubicar-hi plantacions de marihuana, aprofitant que hi ha moltes urbanitzacions aïllades en nuclis forestals d'aquest municipi del Garraf, malgrat la bona connexió amb vies de comunicació principals.
El fenomen d'aquestes ocupacions il·legals preocupava el consistori i els responsables dels Mossos de la Regió Metropolitana Sud per les alteracions de la convivència, la percepció d'inseguretat i l'increment dels delictes associats a aquest fenomen.
Per això el 2022 es va fer un pla específic que no només ha permès la reducció de les ocupacions, sinó també de la resta de l'activitat criminal. En els anys de vigència del pla, els Mossos van gestionar 539 incidents i es van fer 132 desocupacions, tant les immediates com les judicials. S'ha passat de 26 ocupacions il·legals consumades el 2022 a 4 l'any passat, per la qual cosa els Mossos remarquen que s'ha contingut el fenomen i s'ha produït una "reducció progressiva dels incidents més greus". En aquest sentit, aquest any els Mossos van fer tres detencions en 15 dies de persones que anaven a ocupar immobles.
A partir de l'anàlisi dels riscos existents, com ara la presència d'habitatges buits o segones residències, la dispersió territorial, la possibilitat d'ocupacions en calent i els conflictes veïnals derivats, el pla va apostar per estratègies de prevenció activa, amb presència policial visible, detecció precoç de situacions de risc i una resposta policial immediata i coordinada.
Més prevenció
Entre les principals línies d'actuació, els Mossos destaquen els patrullatges selectius, el seguiment d'habitatges vulnerables, els controls preventius, l'activació ràpida de protocols davant ocupacions incipients i la coordinació constant amb unitats especialitzades en l'àmbit de l'Àrea Bàsica Policial del Garraf i la Regió Policial Metropolitana Sud. Paral·lelament, els agents han impulsat accions comunitàries, com reunions informatives, difusió de consells de seguretat, foment de canals d'avís directe i de col·laboració veïnal, que "han situat la ciutadania com a peça clau del model preventiu", segons els Mossos.
Tant el consistori com la policia assenyalen l'"efectivitat" del pla per a la reducció de la delinqüència a Olivella, així com per millorar la convivència. En aquest sentit, els Mossos recorden que entre el 2016 i el 2025 s'ha produït un descens del 40% dels delictes, passant de 150 l'any a 118, quan la població va pujar un 40%. La baixada criminal és important a partir del 2022, amb l'aplicació del pla antiocupació.
Un dels principals delictes que han baixat són els robatoris amb força en habitatge, passant de 40 casos anuals a 8 l'any passat, una caiguda del 83% en una dècada. Si comparem el març i l'abril del 2025 amb els mateixos dos mesos d'aquest any, el descens de delictes és del 4% i la taxa de resolució policial puja fins al 54%, gairebé sis punts més que l'any anterior. Paral·lelament, les detencions han disminuït un 20%, cosa que indica el treball preventiu dels Mossos d'Esquadra i els Agents Municipals.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada